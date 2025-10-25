Rubrica degli SCONTI: 10 offerte di fuoco su Amazon, tech e non solo

Torna la Rubrica degli Sconti e questa volta con una selezione che comprende dispositivi elettronici e non solo. Su Amazon le offerte sono disponibili con la pala ma trovare quelle più buone non è così scontato. Visto che acquistare a prezzo pieno non rientra nei nostri piani, ho creato una selezione che può soddisfare ogni esigenza ed ogni gusto. Con sconti persino doppi o che raggiungono ribassi fino al 68%, questo weekend è il momento giusto per concludere il tuo affare personale.
In particolar modo trovi in sconto:
Xiaomi 15T Pro con Xiaomi Watch S4disponibile a soli 699,90 euro invece di 915,55 euro con sconto del 13% + coupon da 100€.
Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB, Display Eye-care 6,83″ 144Hz, MediaTek Dimensity 9400+, Leica 5x Pro 50MP, 5500mAh, Garanzia 2 Anni, Titanio, Caricabatterie non incluso + Xiaomi Watch S4 Nero
Ninja Combi 12-in-1 Multicooker disponibile a soli 141,78 euro invece di 279,99 euro con sconto del 49%.
Ninja Combi 12-in-1 Multicooker, Forno e Friggitrice ad Aria, 12 Funzioni di Cottura, Pasti per la Famiglia in 15 Minuti*, Include Teglia, Padella e Guida alle Ricette, Grigio, SFP700EU
roborock QV 35A con stazione di ricarica e funzione d’aspirazione, lavaggio e autopulizia disponibile a soli 399,99 euro invece di 589,99 euro con sconto del 32%.
PHILIPS Airfryer Serie 5000 disponibile a soli 69,99 euro invece di 149,99 euro con sconto del 53%.
PHILIPS Friggitrice ad Aria Airfryer Serie 5000 L, 4.1 L (0.8 Kg), Airfryer 13 in 1, Connesso al WiFi, 90% di Grassi in meno con Tecnologia Rapid Air, app HomeID (HD9255/80)
Lenovo IdeaPad Slim 3 disponibile a soli 577 euro invece di 699 euro con sconto del 17%.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,3” WUXGA (1920×1200), Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 – Cosmic Blue
Braun Series 9 PRO +, regolabarba professionale con accessori e custodia da viaggio. Disponibile a soli 219,99 euro invece di 414,99 euro con sconto del 47%.
LEFANT M330 Robot disponibile a soli 129,99 euro invece di 399,99 euro con sconto del 68%.
LEFANT M330 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 5000Pa, Navigazione Laser dTOF, Evitamento Ostacoli PSD, 150min Autonomia, WiFi 2.4G/5G, Alexa, per Peli Animali e Pavimenti Misti, Grigio
Hoover H-DRY 500 disponibile a soli 398,99 euro invece di 762,50 euro con sconto del 48%.
Hoover H-DRY 500 Asciugatrice 8 Kg, Pompa di Calore, Libera Installazione, Classe E, Controllo da App hOn e Connessione Wi-Fi, Griglia per Scarpe, 59,6 x 58,5 x 85 cm, Bianca – NDE H8A2TCEXS-S
TP-Link WiFi 7 RE225BE, Ripetitore WiFi disponibile a soli 79,99 euro invece di 99,99 euro con sconto del 20%.
TP-Link WiFi 7 RE225BE Ripetitore WiFi Dual-Band BE3600Mbps, 1 Porta Gigabit, Potente per Casa, Compatibile con Tutti i Box Internet, 2 Antenne Esterne, 160 MHz, MLO, 4K-QAM, Multi-Rus
Tapis Roulant AI Intelligente con sistema triplo per corsa, camminata o modalità walking pad sotto la scrivania. Design sottile e salvaspazio. Disponibile a soli 172,54 euro invece di 329,99 euro con sconto del 48%.