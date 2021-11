Sabrent Rocket 1TB: l'SSD NVMe per tutti, adatto a tutto

Se sei alla ricerca di un buon SSD NVMe, oggi in offerta puoi trovare una delle migliori soluzioni di sempre per rapporto qualità/prezzo. Avrai capito che stiamo parlando del Sabrent Rocket 1TB, un SSD che offre prestazioni ai vertici della categoria, con un prezzo semplicemente incredibile. Grazie al Black Friday puoi acquistarlo su Amazon a soli 127,49 euro con uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

SSD NVMe Sabrent Rocket 1TB: caratteristiche tecniche

Il Sabrent Rocket rappresenta ormai un prodotto di riferimento per chiunque voglia performance di alto livello ad un prezzo accessibile. Sabrent, infatti, è riuscita a realizzare un disco estremamente affidabile ed efficace, con un costo vicino a quello di un tradizionale SSD SATA. Naturalmente questo ha generato un successo che da anni pone il Sabrent Rocket come una delle alternative più adottate in ambito NVMe, con una valutazione di 4,8 stelle su 5 su Amazon. Questo sfrutta il protocollo PCIe 3.0 garantendo velocità di lettura e scrittura di rispettivamente 3400MB/s e 3000MB/s.

Naturalmente non manca la DRAM cache che consente di ottenere prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro o dallo spazio già occupato. Ottimo il supporto ad Acronis, il software per la gestione del disco. Da qui sarà possibile verificare lo spazio impiegato, effettuare backup, o clonare il vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. Da non sottovalutare, poi, ci sono i ben 5 anni di garanzia a dimostrazione dell’affidabilità e qualità che Sabrent offre sui suoi prodotti. In sostanza ancora oggi uno dei migliori SSD NVMe in commercio, in un taglio decisamente capiente ideale sia per applicazioni professionali che per i giocatori più esigenti. In particolare, questi ultimi potranno ottenere una velocizzazione dei caricamenti tangibile che renderà l’esperienza di gioco nettamente più fluida.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Sabrent Rocket 1TB è acquistabile su Amazon a soli 127,49 euro per un risparmio di 42,50 euro sul prezzo di listino.