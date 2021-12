Sakobs PC Soundbar: un vero sistema audio 2.0 a soli 15 euro

Quella che ti proponiamo oggi è una soundbar per PC decisamente interessante sia per design che funzionalità. Si tratta degli altoparlanti Sakobs PC Soundbar , una soluzione decisamente compatta e pratica pensata per il PC, ma utilizzabile con qualsiasi dispositivo audio, oggi all’incredibile presso di 15 euro con spedizione Prime grazie al codice LK4V2KFR.

Sakobs PC Soundbar: caratteristiche tecniche

Si tratta di una soundbar molto interessante sia per qualità del suono che per semplicità di utilizzo. Il design è piuttosto semplice con una griglia metallica che copre l’intera parte frontale ed una colorazione completamente nera. Sul lato destro è presente una rotella che consente accensione e spegnimento, oltre che naturalmente la regolazione del volume. L’installazione è semplicissima, grazie al cavo jack da 3,5mm che consente di collegarla praticamente a qualsiasi dispositivo, compresi quelli mobili. Per quanto riguarda l’alimentazione, invece, questa avviene tramite porta USB così da semplificarne l’utilizzo tanto su desktop quanto su laptop. Naturalmente nulla vieta di collegare il cavo USB a un alimentatore a muro, così da utilizzarla anche per la TV o semplicemente come speaker.

Per quanto riguarda il suono, il rapporto qualità/prezzo è davvero sorprendente. La soundbar è equipaggiata con due altoparlanti da attivi da 6W ognuno, a cui si aggiungono due radiatori passivi. La presenza di ben 4 driver garantisce un suono decisamente pieno e ricco di bassi. Gli alti e i medi sono piuttosto buoni, abbastanza chiari così da ottenere un risultato equilibrato senza distorsioni. Nel complesso un prodotto a dir poco versatile e immediato in grado di migliorare sensibilmente l’esperienza sonora rispetto agli speaker integrati dei monitor ad esempio. Inoltre, la presenza di due ingressi da 3,5mm semplifica l’accesso per la connessione di cuffie e microfono, agevolando la gestione dei cavi.

Grazie al codice LK4V2KFR da inserire in fase di pagamento, puoi acquistare la Sakobs PC Soundbar a soli 15 euro su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.