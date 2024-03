Saldi primaverili: Mondly sconta 41 lingue a vita del 96%

La primavera porta con sé non solo fiori e colori, ma anche incredibili opportunità per ampliare le proprie conoscenze linguistiche. E questa volta, l’occasione è davvero unica: Mondly offre uno sconto del 96% sulla sua versione Premium, rendendo accessibili ben 41 lingue a vita al prezzo di soli 89,99 euro anziché 1999,99 euro.

Svendita primaverile Mondly

Mondly ha conquistato riconoscimenti importanti come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple, con oltre 125 milioni di download. Questa app innovativa combina esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, offrendo un metodo di apprendimento coinvolgente e altamente efficace.

Tra le caratteristiche principali di Mondly, segnaliamo la possibilità di apprendere direttamente da figure madrelingua professioniste che collaborano con Mondly, il chatbot dotato di riconoscimento vocale e i corsi esclusivi in realtà aumentata, che ti permetteranno di fare pratica direttamente “sul campo”.

Inoltre, avrai accesso gratuitamente a Mondly Kids per i più piccoli, Mondly AR, ai test dei progressi in inglese con contenuti Perason e molto altro. Per questi (ma non solo) motivi, Mondly è diventata tra le piattaforme preferite per chi desidera apprendere nuove lingue, dall’inglese allo spagnolo, passando per il giapponese e il persiano.

Approfitta ora di questa promozione di primavera per avere accesso alle 41 lingue a vita messe a disposizione da Mondly a soli 89,99 euro. Non si tratta di un abbonamento vincolante: una volta acquistato il piano, avrai accesso illimitato a tutte le risorse disponibili, senza costi ricorrenti o nascosti.