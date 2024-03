25 anni di prigione a Sam Bankman-Fried, ex CEO FTX

Una quarto di secolo: è quanto Sam Bankman-Fried dovrà trascorrere dietro le sbarre. Il giudice Lewis Kaplan ha emesso una condanna a 25 anni di prigione, sulla base dei sette capi di imputazione a suo carico, uno dei quali per aver sottratto un totale pari a circa 8 miliardi di dollari ai clienti della piattaforma che controllava. L’ex numero uno dell’exchange di criptovalute FTX, fallito nel novembre 2022, è stato arrestato il mese successivo mentre si trovava alle Bahamas.

Sam Bankman-Fried condannato: 25 anni di prigione

La corte di Manhattan incaricata del caso ha respinto la tesi difensiva, secondo cui coloro raggirati non avrebbero perso denaro. L’imputato è stato inoltre ritenuto colpevole di aver mentito durante la sua testimonianza.

Secondo il giudice, Bankman-Fried non avrebbe mostrato alcun pentimento per i crimini commessi: Sapeva di sbagliare, sapeva di essere un criminale, si rammarica di aver fatto una scommessa molto sbagliata sulla probabilità di essere catturato, ma non ammetterà nulla, come è suo diritto .

32 anni compiuti il 6 marzo, SBF ha fondato FTX nel maggio 2019. L’exchange è stato fin da subito in grado di farsi strada nell’ambito delle criptovalute, all’epoca in forte crescita. Come riportato da Reuters, alla lettura della sentenza si è presentato indossando la maglietta color beige a maniche corte del carcere. Ha riconosciuto la sofferenza provocata ai clienti della piattaforma e si è scusato con i suoi ex colleghi, ma senza ammettere alcun illecito.

Sono sette i capi di imputazione per i quali Sam Bankman-Fried è stato ritenuto responsabile. Tra questi, figurano quelli di frode telematica, di associazione a delinquere e di riciclaggio di denaro. La condanna a 25 anni di reclusione è inferiore rispetto a quanto chiesto dai pubblici ministeri (da 40 a 50 anni), ma di gran lunga più pesante rispetto ai 6 anni e mezzo proposti dai suoi avvocati. Dovrà inoltre rinunciare a possedimenti per un totale pari a 11 miliardi di dollari, incluse le sue proprietà.