Samantha Cristoforetti, il lancio in diretta alle ore 9.52

Tutto è pronto al NASA Kennedy Space Center in Florida. Anche il meteo sembra offrire le necessarie garanzie ed alle 9.52 (ora italiana) i motori del Falcon 9 dovrebbero accendersi. A bordo c’è l’italiana Samantha Cristoforetti per il suo secondo viaggio nello spazio: la missione, denominata “Minerva“, prevede oltre 200 esperimenti da condurre in condizione di microgravità. Come noto, il vettore Falcon 9 prodotto da SpaceX ritornerà quindi sulla Terra per l’atterraggio ed il successivo riutilizzo, il tutto mentre la Crew Dragon proseguirà invece il proprio viaggio verso l’aggancio con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A bordo, oltre all’italiana Cristoforetti, anche il comandante Kjell Lindgren oltre a Bob Hines e Jessica Watkins.

Le immagini in diretta

La spedizione può essere seguita in diretta grazie alle immagini trasmesse in streaming dalla NASA: