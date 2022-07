Samantha Cristoforetti: prima passeggiata spaziale

Samantha Cristoforetti ha iniziato la sua prima passeggiata spaziale all’esterno della ISS. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea è uscita dal modulo russo Poisk intorno alle ore 17 italiane, insieme al cosmonauta Oleg Artemyev. Durante la cosiddetta attività extraveicolare, che durerà circa 6,5 ore, verranno eseguite diverse operazioni, tra cui il rilascio di 10 nanosatelliti.

AstroSamantha passeggia nello spazio

Oleg Artemyev è il comandante della Expedition 67, mentre Samantha Cristoforetti è uno dei sei ingegneri di volo attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale. Entrambi indossano una tuta russa Orlan, quindi per distinguerli sono state scelte strisce rosse per il russo e strisce blu per l’italiana.

Il principale obiettivo della passeggiata spaziale è installare piattaforme e un adattatore hardware per workstation accanto al braccio robotico europeo montato sul modulo russo Nauka. I due astronauti riposizioneranno anche il pannello di controllo all’esterno del braccio e sostituiranno una finestra protettiva sulla fotocamera del braccio. Verrà infine esteso un braccio telescopico Strela tra i moduli russi Zayra e Poisk per facilitare le future passeggiate spaziali.

Uno dei primi compiti dei due astronauti sarà il rilascio di 10 nanosatelliti che serviranno per raccogliere dati radio durante l’attività extraveicolare. Le passeggiate spaziali sono piuttosto rischiose, considerato che la Stazione Spaziale Internazionale viaggia a 7,7 Km/s (oltre 27.000 Km/h). Per questo motivo sono effettuate solo se strettamente necessario. Quella di oggi è la sesta del 2022 e la 251esima dal 1998. Samantha Cristoforetti è la prima donna europea ad uscire dalla stazione spaziale. Il primo italiano è stato Luca Parmitano.