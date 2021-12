Samsung 970 Pro 1TB: spazio e prestazioni al top al minimo storico

Tra le offerte di Natale di Amazon arriva uno dei migliori SSD attualmente in commercio per prestazioni ed affidabilità. Stiamo parlando del Samsung 970 Pro 1TB, un disco rivolto per lo più a professionisti e videogiocatori che pretendono il massimo oggi in offerta a soli 187 euro.

SSD NVMe Samsung 970 Pro 1TB: caratteristiche tecniche

Il 970 Pro di Samsung rappresenta senza dubbio un prodotto di altissimo livello nel settore degli SSD PCIe 3.0. Le velocità in lettura e scrittura sono rispettivamente di 3500MB/s e 2700MB/s consentendo di abbattere i tempi di caricamento nei giochi. Naturalmente si tratta di una soluzione ottimale anche per i professionisti che lavorano su flussi di lavoro importanti per i quali la rapidità è fondamentale. È proprio a questi ultimi che si rivolge la variante che offre una durabilità superiore in grado di scrivere fino a 1.200TBW. Non manca la tecnologia Dynamic Thermal Guard che consente di mantenere temperature stabili così da ottenere le massime prestazioni in ogni circostanza. Questa è coadiuvata da controller e dissipatore rivestiti in nichel che disperde il calore in maniera più efficiente.

Naturalmente il design è quello tradizionale, con un formato M.2 2280. È indispensabile, quindi, avere uno slot dedicato a questo tipo di unità sulla scheda madre. È possibile installare il disco sia su desktop che su portatili (purché sia supportato) in modo da migliorare sensibilmente le prestazioni del sistema. Presente il supporto alla crittografia AES256 che permette di registrare una password sia per l’accesso al disco che ai singoli file. Ad accompagnare l’unità c’è Magician, infatti, il software per la gestione che consente di effettuare rapidamente i backup e ottimizzare l’SSD per ogni singola applicazione. Da qui, inoltre, è possibile clonare il vecchio hard disk per il passaggio all’SSD ed impostare appunto le password.

Grazie ad uno sconto del 21%, il Samsung 970 Pro 1TB è acquistabile su Amazon a soli 187 euro per un risparmio di quasi 50 euro rispetto al prezzo di listino.