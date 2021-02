Samsung 980 Pro: SSD NVMe da 1TB in super offerta (-17%)

Gli SSD NVMe sono l’ultimo ritrovato tecnologico in ambito archiviazione, oggi Amazon ci propone un Samsung 980 Pro da 1TB in offerta a 211,47€. Lo sconto è del 16% e corrisponde ad un risparmio di oltre 40 euro.

Le memorie NVMe sono SSD interni che si connettono alla porta M.2 della scheda madre e sfruttano le connessioni PCI Express. Questo sistema garantisce velocità superiori rispetto ai classici SSD da 2.5 pollici in un design estremamente più compatto. Le unità di memoria NVMe hanno una lunghezza di circa 8cm, 2,2cm di larghezza e uno spessore di appena 2mm, dimensioni che si traducono in un ingombro pressoché insignificante all’interno del PC.

Il modello in offerta oggi è il Samsung 980 Pro, nel taglio da 1TB, si tratta di uno dei modelli più prestanti in commercio, ideale da installare in una workstation fissa o portatile. Soltanto alcuni laptop più moderni consentono l’installazione di un SSD NVMe, per espandere o velocizzare la memoria principale. Per verificare la compatibilità della propria scheda madre basta controllare la presenza di uno slot M.2, in caso contrario non è possibile sfruttare la nuova tecnologia.

Dischi SSD di questo tipo garantiscono prestazioni senza precedenti, questo Samsung 980 Pro ha una velocità di trasferimento dati fino a 7000MB/s, un valore 9 volte superiore rispetto ad un classico SSD.

Oggi su Amazon è possibile acquistare l’SSD NVMe Samsung 980 Pro da 1TB a 211,47€, uno sconto del 17% per uno dei dischi top di gamma migliori in commercio.