Samsung Bespoke Jet Bot Combo: aspirapolvere con IA

Samsung ha annunciato un nuovo aspirapolvere e lava pavimenti robot con funzionalità di intelligenza artificiale. Bespoke Jet Bot Combo sfrutta avanzate tecnologie per riconoscere gli oggetti e il tipo di pavimento, in modo da ottenere una pulizia più efficiente. L’azienda coreana mostrerà il prodotto (ancora in sviluppo) al CES 2024 di Las Vegas.

Pulizia migliore con l’intelligenza artificiale

Il Samsung Bespoke Jet Bot Combo sfrutta una versione aggiornata della tecnologia AI Object Recognition. Grazie ai sensori 3D, l’aspirapolvere può riconoscere numerosi oggetti e individuare la presenza di macchie sul pavimento per offrire una migliore esperienza di pulizia.

Quando viene rilevata una macchia, Bespoke Jet Bot Combo torna alla stazione di pulizia per riscaldare i panni con vapore ad alta temperatura e acqua, quindi ritorna nell’area per rimuovere la macchia. Il dispositivo può inoltre classificare le aree mappate e suggerisce automaticamente di impostare le zone vietate (ad esempio il bagno) in modo da evitarle durante le operazioni di pulizia.

Sfruttando la funzionalità AI Floor Detect, Bespoke Jet Bot Combo può rilevare il tipo di pavimento e cambiare automaticamente la potenza di aspirazione (ad esempio per pulire la moquette). Quando rileva un tappeto, l’aspirapolvere può sollevare i panni per evitare che si bagnino e vengano contaminati.

La stazione di pulizia effettua il lavaggio automatico dei panni, la pulizia a vapore e l’asciugatura automatica con aria calda. Il Bespoke Jet Bot Combo è ancora in sviluppo, ma i visitatori potranno vederlo al CES 2024 di Las Vegas.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.