Samsung C-Lab Inside: metaverso al CES 2023

Samsung parteciperà al CES 2023 di Las Vegas per mostrare nuovi prodotti (non i Galaxy S23) del suo immenso catalogo. Durante la nota manifestazione verranno svelato anche quattro progetti innovativi del programma C-Lab Inside. Due di essi sono relativi al metaverso. Il produttore coreano annuncerà anche i progetti della start-up finanziate tramite il programma C-Lab Outside.

Samsung C-Lab: metaverso e altre innovazioni

Il programma C-Lab (Creative Lab), nato nel 2012, permette ai dipendenti di sviluppare le loro idee. Quelle migliori entrano nel programma C-Lab Inside e successivamente diventano start-up. Il programma C-Lab Outside è stato invece avviato nel 2018 per finanziare start-up esterne a Samsung. Come già accaduto negli ultimi sette anni, anche stavolta il CES di Las Vegas sarà la vetrina per i nuovi progetti.

Il produttore coreano ne ha scelti quattro che i visitatori potranno vedere nello spazio espositivo dal 5 all’8 gennaio 2023:

Meta-Running : una piattaforma per il metaverso che permette di apprendere la corretta forma di corsa

: una piattaforma per il metaverso che permette di apprendere la corretta forma di corsa Porkamix : una piattaforma per il metaverso che fornisce un’esperienza interattiva durante i concerti

: una piattaforma per il metaverso che fornisce un’esperienza interattiva durante i concerti Soom : una nuova esperienza di meditazione con feedback in tempo reale

: una nuova esperienza di meditazione con feedback in tempo reale Falette: una trasformazione digitale 3D per i prodotti in tessuto per la casa

Queste sono invece le otto start-up del programma C-Lab Outside: NdotLight, NEUBILITY, 40FY, CELLICO, Plask, Wrn Technologies, Catius e Erangtek. Maggiori informazioni verranno fornite nei prossimi giorni e ovviamente durante il CES di Las Vegas. Samsung ha già ricevuto 29 riconoscimenti dalla Consumer Technology Association che organizza la manifestazione. Dal 2018 ad oggi, il produttore coreano ha finanziato 506 start-up e progetti.