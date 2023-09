Samsung food l'intelligenza artificiale arriva in cucina

Samsung è pronto a rivoluzionare il modo di cucinare e mangiare con il lancio globale di Samsung Food, la nuova innovativa piattaforma che integra l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza culinaria personalizzata e divertente. Samsung con Samsung Food vuole rendere la cucina e il cibo più divertenti, facili e personalizzati.

Samsung Food: la rivoluzione AI in cucina

Samsung Food è la piattaforma dove è possibile scoprire nuove ricette, seguire le istruzioni, condividere le esperienze e divertirsi in cucina, il tutto condito con l’intelligenza artificiale.

La piattaforma è stata rilascia in otto lingue in 104 paesi in tutto il mondo. Ma non è finita qui, si parla di esperienze alimentari complete con più 160.000 ricette disponibili.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale si avrà modo di avere a disposizione un vero e proprio assistente virtuale personalizzato. Tra le funzioni è possibile scoprire nuovi piatti, creare un piano per quanto riguarda i pasti si misura e ordinare ingredienti online. In sostanza Samsung Food promette di essere il supporto intelligente per migliorare l’approccio in cucina.

Tra le sue funzionalità, permette di scoprire nuove ricette in base ai gusti, alle preferenze e alle esigenze nutrizionali, utilizzando l’intelligenza artificiale. Inoltre, le ricette possono essere personalizzate, ad esempio, gli utenti possono convertire una ricetta in una versione più light o una versione vegana o vegetariana.

Il tutto in proporzione alle proprie abilità, al tempo e i mezzi disponibili, a questo scopo riesce a rendere le istruzioni dettagliate e facili da seguire.

Samsung Food dopo il lancio ufficiale continuerà a migliorare il servizio per arricchire le funzionalità, così da rendere la cucina e l’alimentazione ancora più facili e completi. In futuro ci sarà l’integrazione di Samsung Health con Samsung Food, prevista per la fine dell’anno.

Una funzione ti permetterà di ricevere suggerimenti personalizzati per la gestione della dieta, basati sui dati provenienti da Samsung Health. Una funzione importante soprattutto utile per gli utenti che desiderato raggiungere degli obiettivi di salute e mantenere una dieta equilibrata, seguendo le ricette consigliate da Samsung Food.

Infine, si parla anche dell’implemento della tecnologia Vision AI nel 2024, per riconoscere gli alimenti e i pasti fotografati, così da ottenere informazioni dettagliate su ciò che si fotografa.