Samsung Galaxy A05s da 128GB: su Amazon ASSURDO sconto di 62€

Gli appassionati di tecnologia sanno quanto sia difficile trovare uno smartphone che coniughi ottime prestazioni, ampio spazio di archiviazione e un prezzo accessibile. Amazon sta proponendo un’offerta imperdibile sul Samsung Galaxy A05s da 128GB, il cui prezzo è sceso da 179 euro a soli 117,98 euro ovvero lo stesso prezzo con cui potreste acquistare la versione da 64GB. Questa promozione rappresenta una grande opportunità per chi è alla ricerca di uno smartphone di qualità senza dover spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy A05s

Il Samsung Galaxy A05s è dotato di un display FHD+ da 6,7 pollici, ideale per guardare video, navigare su internet e giocare. La tecnologia Infinity-V display garantisce un’esperienza visiva immersiva, perfetta per godersi i propri contenuti multimediali preferiti.

Sotto la scocca, il Galaxy A05s è alimentato da un processore Snapdragon 680 che assicura buone prestazioni per le attività quotidiane, dal multitasking alla navigazione web. Con 4GB di RAM, lo smartphone gestisce agevolmente le app più comuni senza rallentamenti significativi.

Uno dei punti di forza di questo modello è la memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB tramite una scheda microSD. Questo significa che gli utenti possono conservare un’ampia quantità di foto, video, app e altri file senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Il comparto fotografico del Galaxy A05s non delude: con una tripla fotocamera posteriore composta da fotocamera grandangolare da 50 MP, fotocamera macro da 2 MP e fotocamera di profondità da 2 MP per catturare tutti i vostri ricordi. Non manca la fotocamera anteriore da 13 MP per selfie imperdibili e in diverse condizioni di luce.

La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia che dura tutta la giornata, anche con un uso intenso del dispositivo. Infine grande sicurezza a 360° grazie al sensore laterale che riconosce la vostra impronta digitale.

L’offerta di Amazon sul Samsung Galaxy A05s da 128GB, disponibile a soli 117,98 euro rispetto al prezzo originale di 179 euro, è un’opportunità da non perdere per chi cerca uno smartphone equilibrato tra prestazioni, capacità di archiviazione e prezzo. Con caratteristiche come il display ampio, una batteria duratura e una fotocamera versatile, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per utenti di tutte le età. Affrettatevi a cogliere questa offerta prima che termini!