Samsung Galaxy A14 a 164€: NUOVO RIBASSO su Amazon

Ieri vi avevamo parlato del Samsung Galaxy A14 acquistabile con soli 179 euro, invece di 229 euro. Oggi Amazon si è superato, infatti acquisti lo stesso modello con 128GB a soli 164 euro. Per ottenere questo prezzo è molto semplice. Clicca su questo link e nella pagina dell’articolo scorri fino a trovare in basso a destra la sezione “Nuovo da 164 euro“. Selezionala e acquistalo subito.

Si tratta di un ottimo sconto con consegna gratuita garantita per tutti i clienti Prime. Lo smartphone si presenta elegante e raffinato, con un design decisamente moderno e dalle linee contemporanee. Dotato di un display Infinity-V FHD+ da 6,6 pollici, garantisce una visione perfetta di tutti i tuoi contenuti preferiti. Goditi dettagli eccezionali e colori vivaci grazie a questo dispositivo.

Samsung Galaxy A14: con 164€ ti porti a casa un ottimo prodotto

Segui il procedimento descritto prima per ottenere il Samsung Galaxy A14 a soli 164 euro, invece di 229 euro. Grazie a questa offerta Amazon stai risparmiando esattamente 65 euro. La fotocamera principale da 50MP, con le altre due a supporto da 13MP e 5MP, garantisce scatti sempre perfetti in qualsiasi condizione di luce, dall’alba al tramonto. Portalo con te nelle tue avventure grazie alla potente batteria da 5000 mAh per una durata incredibile.

Mettilo nel carrello a soli 164 euro, anziché 229 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.