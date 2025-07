Samsung Galaxy A36 5G stupisce con il prezzo minimo e potenziale massimo

Occasione eccellente se stai cercando un nuovo smartphone. Il Prime Day 2025 ti fa un regalo ossia Samsung Galaxy A36 5G che stupisce per lo sconto ma ti ammalia con la sua potenza. Un prodotto perfetto con cui rimanere al passo con i tempi, scaricare qualunque app e non perderti neanche un aggiornamento. Se sei pronto all’affare mettilo nel carrello a soli 275,99 euro invece di 459,90 euro su Amazon.

Samsung Galaxy A36 5G ha tutte le caratteristiche che stai cercando. Con la sua autonomia che ti porta a fine giornata, puoi goderti uno smartphone che riesce a fare tutto e non ti fa sentire mai in difetto. È bello ed elegante con un design moderno e allo stesso tempo semplice, il che è un vantaggio perché lo rende maneggevole e soprattutto pratico da tenere anche con una sola mano. È disponibile in colorazione Awesome White e include 3 anni di garanzia.

Ha un display Super AMOLED da 6,7″ per una visione veramente ampia e dettagliata di ogni schermata. I colori sono vivaci per una resa cromatica intensa e che ti soddisfa quando sei sui social ma specialmente nello streaming così come nel gaming mobile. In fin dei conti il processore potente è abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria così da non privarti di nulla. Scatta anche mille foto diverse grazie al comparto fotografico da 50MP che ti fa diventare un professionista in ogni occasione. E poi c’è l’intelligenza artificiale che rende la quotidianità anche più scorrevole. Ad esempio se vedi qualcosa che ti piace e vuoi acquistarla, cerca, trovala e decidi cosa fare in un secondo momento.

Approfitta al volo dello sconto sul Samsung Galaxy A36 5G grazie al Prime Day 2025, acquistalo ora a soli 275,99 euro con uno sconto del 40% disponibile in pagina. Se vuoi puoi pagare anche a Tasso Zero.