Samsung Galaxy A54 5G: su eBay lo acquistate a 200€ in meno!

Gli amanti della tecnologia hanno davanti un’opportunità imperdibile su eBay: il rinomato Samsung Galaxy A54 5G è ora disponibile a un prezzo eccezionale di soli 299 euro nella versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria di archiviazione. Questo incredibile affare è reso possibile da una promozione del 40% sul prezzo consigliato, pari a una riduzione di ben 200,90 euro.

Samsung Galaxy A54 5G: tecnologia avanzata a prezzo accessibile

Dotato di un display Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici con tecnologia Infinity-O, il Samsung Galaxy A54 5G offre un’esperienza visiva straordinaria, con immagini nitide e luminose anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz assicura una fluidità senza precedenti, perfetta anche per i giocatori più esigenti.

L’offerta include anche la custodia trasparente Samsung Clear Cover in omaggio, ideale per proteggere al massimo il vostro prezioso smartphone. Il comparto fotografico, composto da una fotocamera principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP, cattura ogni momento con una nitidezza sorprendente. Per i selfie, la fotocamera frontale da 32 MP garantisce scatti impeccabili.

Grazie alla tecnologia 5G, la connessione è rapida e stabile, mentre la certificazione IP67 offre una protezione dall’acqua fino a 1 metro di profondità per mezz’ora. La batteria da 5.000 mAh vi accompagna senza problemi durante lunghe sessioni di utilizzo.

Il Samsung Galaxy A54 5G rappresenta un’opportunità unica, offrendo tecnologia all’avanguardia a un prezzo straordinariamente vantaggioso. Non lasciatevi scappare questa occasione! Approfittate subito dell’offerta su eBay e portate a casa il vostro Samsung Galaxy A54 5G a soli 299 euro grazie a questa doppia promozione eccezionale. Con il venditore altamente affidabile, con un feedback positivo del 99,5% su quasi 37.000 recensioni, potrete fare acquisti in totale sicurezza.