Samsung Galaxy Book4 con Intel Core Ultra

Samsung ha annunciato quattro nuovi notebook della serie Galaxy Book4 con processori Intel Core Ultra. Oltre al top di gamma Galaxy Book4 Ultra da 16 pollici, ci sono Galaxy Book4 Pro (14 e 16 pollici) e Galaxy Book4 Pro 360 da 16 pollici. Saranno disponibili in Corea da gennaio. Non è noto quando arriveranno in Europa.

Galaxy Book4: specifiche complete

Il Galaxy Book4 Ultra ha uno schermo touch Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici (2880×1800 pixel) e refresh rate variabile (48-120 Hz). Viene offerto in diverse configurazioni con processori Intel Core Ultra 7 e 9, 16/32/64 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1/2 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050/4070 (6/8 GB di memoria GDDR6).

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, webcam da 2 megapixel, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, slot microSD, uscita HDMI 2.1, tre porte USB (una Type-A e due Type-C/Thunderbolt 4) e batteria da 76 Wh.

Il Galaxy Book4 Pro ha uno schermo touch Dynamic AMOLED 2X da 14 o 16 pollici (2880×1800 pixel) e refresh rate variabile (48-120 Hz). Viene offerto con processori Intel Core Ultra 5 e 7, 16/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 256/512 GB o 1 TB, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, webcam da 2 megapixel, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, slot microSD, uscita HDMI 2.1, tre porte USB (una Type-A e due Type-C/Thunderbolt 4) e batteria da 63 o 76 Wh.

Infine, il Galaxy Book4 Pro 360 ha uno schermo touch Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici (2880×1800 pixel) e refresh rate variabile (48-120 Hz). Viene offerto con processori Intel Core Ultra 5 e 7, 16/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, webcam da 2 megapixel, quattro altoparlanti, tastiera retroilluminata, slot microSD, uscita HDMI 2.1, tre porte USB (una Type-A e due Type-C/Thunderbolt 4), batteria da 76 Wh e stilo S Pen.