Intel Core Ultra: inizia l'era degli AI PC

In occasione dell’evento “Everywhere AI”, Intel ha annunciato il lancio dei processori Core Ultra basati sull’architettura Meteor Lake. In totale sono dieci modelli, cinque delle serie H e sei della serie U, tutti per notebook (ma arriveranno anche le CPU desktop). L’azienda californiana ha così dato il via all’era degli AI PC.

Intel Core Ultra con NPU

I Core Ultra sono i primi processori realizzati con tecnologia di processo Intel 4 (7 nanometri). Le novità rispetto alle precedenti CPU Raptor Lake sono molte, inclusa la nuova nomenclatura con l’eliminazione della lettera i. I processori Core Ultra sono in realtà SoC (System-on-Chip), in quanto formati da cinque tile o chiplet.

Sulla tile Base ci sono le tile CPU, SOC, GPU e IO. Grazie al packaging Foveros 3D BGA, Intel ha combinato i singoli “pezzi” realizzati con differenti tecnologie: 7 nanometri (Intel) per CPU, 5 nanometri (TSMC) per GPU e 6 nanometri (TSMC) per SOC e IO. La tile CPU integra 2, 4 o 6 P-core (Redwood Cove) e 8 E-core (Crestmont), mentre la tile SOC integra 2 LP-E core a basso consumo per un totale massimo di 16 core. Nella tile SOC c’è anche una NPU (Neural Processing Unit) con due core che viene sfruttata per le funzionalità di IA generativa.

La CPU dei cinque Core Ultra della serie H raggiunge una frequenza massima di 5,1 GHz, mentre la frequenza massima della GPU Arc Xe (7 o 8 core) è 2,35 GHz. La CPU dei sei Core Ultra della serie U raggiunge una frequenza massima di 4,9 GHz, mentre la frequenza massima della GPU Arc Xe (4 core) è 2 GHz.

I precessori supportano fino a 64 GB di memoria LPDDR5/x a 7.467 MHz e 96 GB di memoria DDR5 a 5.600 MHz. Otto processori sono già in vendita, mentre gli altri arriveranno sul mercato nel primo trimestre 2024. I primi notebook verranno commercializzati da Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Gigabyte, Google (Chromebook), HP, Lenovo, LG, Microsoft (Surface), MSI e Samsung.