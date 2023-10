Intel: IA su oltre 100 milioni di PC entro il 2025

Intel ha annunciato il nuovo programma AI PC Acceleration che prevede una serie di risorse hardware e software per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore dei PC. L’obiettivo è avere i 100 milioni di computer con IA entro il 2025. I processori Meteor Lake e la prossima versione di Windows contribuiranno sicuramente al raggiungimento del traguardo.

Intel vuole 100 milioni di PC con IA

L’intelligenza artificiale è presente sugli smartphone da diversi anni, principalmente nelle funzionalità fotografiche. Sui PC viene sfruttata solo di recente da applicazioni specifiche, come quelle per l’editing fotografico e la produttività aziendale. Intel vuole rendere la tecnologia accessibile ad un numero maggiore di utenti attraverso varie risorse per fornitori hardware e software indipendenti (IHV e ISV).

L’adozione di massa dovrebbe iniziare con il lancio dei nuovi processori Core Ultra basati sull’architettura Meteor Lake, in vendita dal 14 dicembre. Sono i primi dell’azienda californiana ad integrare una NPU (Neural Processing Unit), ovvero un componente dedicato all’elaborazione dei calcoli IA.

L’obiettivo di Intel è migliorare l’esperienza d’uso del PC per quanto riguarda effetti audio, creazione di contenuti, gaming, sicurezza, streaming, collaborazione in video e altre attività. È previsto lo sviluppo di oltre 300 funzionalità IA con la collaborazione di oltre 300 partner ISV, tra cui Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, Fortemedia, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit e Zoom.

Michelle Johnston Holthaus, executive vice president and general manager of the Client Computing Group di Intel, ha dichiarato: