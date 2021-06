Samsung Galaxy Buds Live: 75€ di sconto istantanei

Le Samsung Galaxy Buds Live sono in offerta su Amazon a soli €94,90. Il ribasso del 44% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di €74,10 che rende l'acquisto un vero e proprio.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Cuffie spettacolari: cosa sapere sulle Samsung Galaxy Buds Live

Disponibili in questa eccentrica colorazione Mystic Bronze, le Samsung Galaxy Buds Live attirano subito lo sguardo in modo magnetico. Semplici ma con un design curato nei minimi particolari, queste wearable sono un'alternativa da considerare se si è in cerca di un paio di true wireless.

Posseggono delle dimensioni compatte, infatti una volta indossate scompaiono all'interno del padiglione auricolare non creando problemi soprattutto con le mascherine. Nonostante la loro forma insolita, assicura una stabilità a chiunque utilizzi grazie a un'apposita struttura che si adatta all'orecchio rimanendo ferma e salda anche di fronte a movimenti improvvisi.

All'interno degli auricolari sono implementati degli altoparlanti di ottima qualità che erogano un suono degno di nota e soprattutto realistico. La riproduzione, poi, viene aiutata dalla cancellazione attiva del rumore che rende l'ascolto dei contenuti multimediali letteralmente più puro.

Non sono da ignorare i tre microfoni e l'accelerometro presenti che consentono di effettuare chiamate senza doversi preoccupare di come la propria voce risulterà dall'altra parte della cornetta. In più la cancellazione del rumore aiuta anche in questa fase.

Per quanto riguarda la loro autonomia, invece, le Buds Live possono funzionare per una giornata intera grazie alla custodia di ricarica. Nel caso in cui, invece, le cuffie rimangano a secco di energia, la ricarica rapida consente di ottenere un'ulteriore ora di riproduzione in appena 5 minuti di ricarica. In conclusione, la custodia può essere ricaricata anche mediante un caricatore wireless.

Puoi acquistare le Samsung Galaxy Buds Live su Amazon a soli €94,90. Acquistale oggi e ricevile in appena 48 ore se possiedi un abbonamento attivo ad Amazon Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per gli utenti che risultano idonei o che optano per la consegna presso i punti di ritiro.