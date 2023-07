Flip5, Fold5, Watch6 e Tab S9 UFFICIALI: Samsung, che poker!

Samsung sfrutta ancora una volta il periodo estivo per calare in tavola un poker di prodotti di alta gamma, tutta roba destinata a farsi notare ed a stuzzicare il desiderio di arrivare in spiaggia con un nuovo device da sfoggiare. Quattro, infatti, i prodotti che il gruppo coreano ha presentato in questi minuti: gli smartphone pieghevoli Flip5 e Fold5, lo smartwatch Watch6 ed infine il tablet Galaxy Tab S9.

Le specifiche raccontano di quattro dispositivi che si piazzano di diritto in cima alle posizioni dei top di gamma, ma sarà infine il mercato a giudicare quanto positivo sia stato il lavoro evolutivo che il gruppo ha riversato sui quattro device. La sensazione è che la generazione 2023 possa essere una generazione fortunata, poiché le caratteristiche dei prodotti tratteggiano un profilo estremamente valido su ogni fronte.

Samsung Galaxy Flip5

Il Flip5 è il device che più di ogni altro è destinato a farsi notare in questa tornata in virtù del migliorato display esterno che trasforma lo smartphone pieghevole in termini di design, praticità, ergonomia e utilità. Una nuova cerniera Flex Hinge va a proteggere in modo potenziato la parte cruciale del device, mentre la qualità della scocca e del vetrino trasformano l’involucro in un sistema estremamente compatto e resistente.

Il valore della nuova edizione è tutto nel display posteriore da 3,4 pollici con tecnologia Super AMOLED: “La nuova Flex Window, ora 3,78 volte più ampi di quella della generazione precedente, offre numerose nuove funzionalità. Le opzioni di personalizzazione, che comprendono, tra gli altri, gli orologi informativi e grafici che si possono abbinare ai quadranti dei Galaxy Watch6, consentono di rendere ancor più unico ed esclusivo il device rispetto a Galaxy Z Flip4. La diagonale dello schermo esterno di Galaxy Z Flip5 misura 3,4 pollici sul rettangolo intero; l’area di visualizzazione effettiva corrisponde a circa il 95% dell’area di tale rettangolo, per via degli angoli arrotondati e del ritaglio inferiore“. Su questo display è possibile portare innumerevoli widget per poter usare rapidamente il device anche senza aprirlo, potendolo impugnare facilmente (con grande utilità ad esempio nell’uso delle mappe mentre si cammina) e restituendo un’esperienza ottimale grazie alla qualità dello schermo ed alla reattività al tocco.

Migliorata la fotocamera, migliorata la capacità di scatti in notturna. Questi i prezzi al lancio:

nella versione da 256GB: €1249

nella versione da 512GB: €1369

Samsung Galaxy Fold5

Molto, tanto, tantissimo, addirittura troppo. Il pieghevole Samsung diventa ancora più leggero e sottile, mentre aumenta ulteriore potenza sotto la scocca ed ulteriori possibilità di multitasking su uno schermo che arriva a 7,6 pollici in massima estensione. Aumentano luminosità e reattività, il motore si affida ad un Snapdragon 8 Gen 2 ed il top di gamma non fa altro che confermare il proprio accento per la produttività.

Migliorata in questa edizione anche la S Pen Fold Edition, più sottile e compatta per accompagnare le ambizioni ergonomiche di un device che ha raddoppiato il proprio corpo, triplicato il numero dei display ed esploso il potenziale per quello che oggi è ovviamente ben più di un semplice smartphone.

Queste le versioni disponibili al lancio ed i rispettivi prezzi:

nella versione da 256GB: €1999

nella versione da 512GB: €2119

nella versione da 1TB: €2359

Samsung Galaxy Watch6

Nell’ottica di una continua evoluzione, la nuova versione dello smartwatch di casa Samsung conferma la bontà complessiva delle edizioni precedenti aggiungendo una serie di migliorie per il monitoraggio della salute e del sonno. Proprio su quest’ultimo punto il gruppo ha scommesso per introdurre funzioni di analisi e di guida per un approccio quanto migliore possibile al riposo: “La serie Galaxy Watch6 continua ad affinare le funzioni all’avanguardia dedicate a sonno e benessere, e guida l’utente nella valutazione della qualità del riposo notturno offrendogli un’analisi approfondita dei Fattori di punteggio del sonno, ovvero: durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale. Anche la maggiore personalizzazione delle Notifiche sul sonno, sviluppate in collaborazione con la National Sleep Foundation, restituisce ogni mattina un quadro dettagliato di quanto sia effettivamente salutare il riposo dell’utente. Galaxy Watch6 traccia poi la Regolarità del sonno, mostrando l’andamento dei ritmi sonno-veglia, e attribuisce all’utente l’Animale Simbolo del Sonno, che rappresenta il proprio pattern di sonno“.

Aumenta la superficie del display, anche grazie ad una cornice più sottile e ad una ghiera girevole ottimizzata. Nuovi quadranti e nuovi cinturini, inoltre, aumentano l’appeal del device in ottica di indossabilità ed eleganza.

Migliorata la batteria, velocizzata la ricarica: in appena 8 minuti si hanno 8 ore di carica a disposizione, il che significa di fatto poter avere sempre al polso il proprio smartwatch durante la giornata.

Questi i prezzi del Watch 6:

nella versione Bluetooth 40 mm: 319€

nella versione LTE 40 mm: 369€

nella versione Bluetooth 44 mm: 349€

nella versione LTE 44 mm: 399€

Questi i prezzi al lancio della versione Classic:

nella versione Bluetooth 43 mm: 419€

nella versione LTE 43 mm: 469€

nella versione Bluetooth 47 mm: 449€

nella versione LTE 47 mm: 499€

Attenzione alla promo immediata: chiunque acquisti un Watch6 o un Watch6 Classic entro il 10 agosto avrà diritto ad un cinturino Fabric Band e a un Super Fast Wireless Charger Duo (previa registrazione sul sito Samsung Members).

Samsung Galaxy Tab S9

Chiude la sfornata estiva 2023 il nuovo superbo tablet Galaxy Tab S9. Punto di forza della nuova edizione sta nei nuovi display Dynamic AMOLED 2X e nel processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. TM Roh, President e Head of MC Business di Samsung Electronics, non usa mezzi termini nella presentazione del device:

Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi come Galaxy Tab S9. Questo tablet, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria, offrendo le esperienze più amate dagli utenti dei tablet con un design premium completo. La serie Galaxy Tab S9 consente agli utenti di dare vita alle loro idee più brillanti senza alcuno sforzo.

Tre le versioni disponibili (Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra), ma su tutta la gamma il passo in avanti è consistente: colori più nitidi, audio potenziato, luce blu ridotta, frequenza di aggiornamento adattiva ed S Pen elevata ad una certificazione IP68 contro acqua e polvere – proteggendo così da ogni agente esterno l’elemento più esposto del concept.

Questi i prezzi della gamma al lancio:

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”)

nella versione da 512GB (RAM 12GB) Wi-Fi: €1.489

nella versione da 256GB (RAM 12GB) 5G: €1.519

nella versione da 256GB (RAM 12GB) Wi-Fi: €1.369

Galaxy Tab S9+ (12,4”)

nella versione da 512GB (RAM 12GB) Wi-Fi: €1.269

nella versione da 256GB (RAM 12GB) 5G: €1.299

nella versione da 256GB (RAM 12GB) Wi-Fi: €1.149

Galaxy Tab S9 (11”)

nella versione da 256GB (RAM 12 GB) 5G: €1.199

nella versione da 256GB (RAM 12 GB) Wi-Fi: €1.049

nella versione da 128GB (RAM 8GB) 5G: €1.079

nella versione da 128GB (RAM 8GB) Wi-Fi: €929

