Samsung Galaxy S21 5G: il TOP DI GAMMA incontrastato (-170€)

Se sei alla ricerca di uno smartphone che non debba essere cambiato dopo un anno, ti informo di un dettaglio: un top di gamma è quello che ci occorre. Tra i tanti sul mercato, Samsung Galaxy S21 5G è uno dei più quotati. In promozione su Amazon te lo porti a casa con uno sconto che eccede i centocinquanta euro dunque niente male. Infatti è disponibile a soli 707,00€ con possibilità di pagarlo con finanziamento.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, io non me lo farei ripetere due volte.

Samsung Galaxy S21 5G: cosa devi sapere su questo smartphone

A prima vista Samsung Galaxy S21 5G ti affascina subito con quella sua estetica che è semplice, ma è curata nei minimi particolari. In colorazione Phantom Gray è molto elegante e sopratutto ti regala un gioiellino sia in apparenza che per scheda tecnica.

Con il display Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici hai le dimensioni perfette per goderti tutto nei migliori di modi e tenere allo stesso tempo tenere il telefono con una sola mano. Le cornici sono così sottili che appaiono inesistenti quindi un valore aggiunto.

Nel suo cuore pulsante trovi a tua completa disposizione il processore Exynos 2100 che viene abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria che non ti fissano alcun limite. Per sbizzarrirti, poi, hai a disposizione una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo da 64 megapixel e una fotocamera frontale altrettanto degna di nota.

La batteria, infine, non ti lascia mai per strada grazie ai suoi 4000mAh con ricarica rapida.

Che ne dici? Acquista subito il tuo Samsung Galaxy S21 5G su Amazon a soli 707,00€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni con le spedizioni Prime garantite.