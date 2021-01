Tolto il velo all’intera line-up dei nuovi smartphone top di gamma di casa Samsung: dopo mesi di rumor e indiscrezioni i modelli Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra sono finalmente ufficiali. Più di un semplice upgrade annuale, a breve vedremo il perché.

Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: tutti i dettagli

Sono tutti dotati di supporto nativo al 5G com’è giusto che sia per i flagship del 2021. Integrano rispettivamente display da 6,2, 6,7 e 6,9 pollici, un quantitativo di RAM da fare invidia a molti dei PC in circolazione, da 128 a 512 GB per lo storage e comparti fotografici evoluti sia per quanto concerne la cattura delle immagini sia sul fronte video. Lato software il sistema operativo è Android con personalizzazione One UI. Per tutti gli altri dettagli su caratteristiche e funzionalità rimandiamo agli approfondimenti dei colleghi di Telefonino.

Come scritto in apertura la nuova line-up di punta della famiglia Galaxy rappresenta qualcosa in più rispetto a un periodico aggiornamento delle specifiche tecniche. Prendendo in considerazione il fratello maggiore, il modello Ultra, non si può non pensare a una sovrapposizione con la gamma Galaxy Note: è garantito il pieno supporto all’utilizzo del pennino S Pen il che, insieme all’ampia diagonale, lo rende di fatto un phablet.

Lo scorso anno si è parlato di un possibile pensionamento della serie Note proprio ipotizzando l’inclusione in S21 di una simile peculiarità. Al riguardo per ora non sono giunte conferme (né smentite) da parte di Samsung: staremo a vedere nei prossimi mesi. Di certo S21 Ultra ha tutto ciò che serve per un’esperienza evoluta, andando oltre quanto offre uno smartphone tradizionale e strizzando l’occhio ai professionisti con feature espressamente dedicate alla produttività in movimento.

Samsung Galaxy S21: lancio e prezzi

Chiudiamo con un breve riepilogo dei prezzi fissati da Samsung per i tre modelli presentati, tutti già disponibili. Effettuando l’acquisto entro il 28 gennaio si ha diritto ad alcuni extra come gli auricolari Galaxy Buds Live, Galaxy Buds Pro o l’accessorio SmartTag. Tra parentesi le colorazioni.

