Samsung Galaxy S22 Ultra entra nel Guinness World Record

Il Samsung Galaxy S22 Ultra presentato lo scorso mese è indubbiamente uno smartphone degno di nota: ha caratteristiche tecniche che fanno da spauracchio a qualsiasi altro device mobile, porta avanti l’eredità della linea Note ed è praticamente l’esponente di punta della gamma Galaxy S. Considerando tutto ciò, l’azienda sudcoreana ha ben pensato che il suo dispositivo meritasse un trattamento d’eccezione e proprio per questo ha messo in piedi un mega unboxing che è riuscito ad entrare nel guinness dei primati.

Samsung Galaxy S22 Ultra da record con 1.820 uboxing in simultanea

Il 5 marzo 2022, in India, Samsung ha organizzato un evento denominato #EpicUnboxing che, come facilmente intuibile dal nome scelto, ha avuto come scopo quello di realizzare e documentare il numero più elevato possibile di “spacchettamenti” in simultanea dello stesso prodotto in luoghi diversi, il che gli ha permesso di accedere con pieno diritto all’albo dei Guinness World Record.

Gli unboxing simultanei realizzati sono stati ben 1.820, sparsi per 19 location diverse in 17 città differenti. Di Seguito un breve video dedicato all’evento.

Per realizzare questo mega unboxing, Samsung ha dovuto distribuire anticipo Galaxy S22 Ultra a tutte le persone coinvolte che ne avevano effettuato il pre-ordine. Inoltre, gli utenti coinvolti hanno effettuato un unboxing particolarmente corposo, considerando che l’azienda ha inviato loro un bundle speciale costituito non solo dall’S22 Ultra, ma pure dalle cuffie true wireless Galaxy Buds 2 e dall’orologio smart Galaxy Watch 4.

Da notare, però, che la categoria di cui ora Samsung detiene il record non è stata coniata dalla sudcoreana. Sino a pochi giorni fa, infatti, a detenere il record in tale ambito era Xiaomi.