Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra: tutto sui nuovi Samsung

Come ormai da tradizione, con il primo evento Unpacked dell’anno arrivano i nuovi smartphone top di gamma di Samsung. Sono ufficiali i tre Galaxy S22 ovvero S22, S22+ e S22 Ultra. Si tratta di dispositivi progettati dal gruppo per rispondere a esigenze sempre più avanzate anzitutto sul fronte fotografico e con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Il flagship del trio integra il pennino S Pen già visto nella serie Note. Sono già in pre-ordine su Amazon con consegna garantita per l’11 marzo.

Samsung Galaxy S22: tutte le informazioni

Ciò che balza all’occhio dando uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche è fin da subito la cura riposta nella realizzazione del comparto imaging. S22 e S22+ integrano una componente principale da 50 megapixel affiancato da un teleobiettivo da 10 megapixel (zoom ottico 3x) e un ultra-grandangolo da 12 megapixel. S22 Ultra si spinge invece oltre, ospitandone quattro in totale sul retro: grandangolo da 108 megapixel, ultra-grandangolo da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel (zoom ottico 3x e 10x).

La presenza di sensori più grandi rispetto al passato e della tecnologia Adaptive Pixel consente di catturare più luce per immagini perfette anche al buio. Ci sono poi Auto Framing che calibra automaticamente l’inquadratura in base alle persone inquadrate e AI Stereo Depth Map per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale nei ritratti. A questo proposito, ecco il commento di TM Roh, President e Head of Samsung Electronics MX (Mobile QeXperience) Business.

Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo. Ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora.

Foto e video non sono però tutto. Samsung lo sa bene, come dimostra la scheda che riepiloga le altre caratteristiche. Mettiamo qui in evidenza quelle più importanti di ogni modello. Per tutti il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 12 con One UI 4.1.

Samsung Galaxy S22: specifiche e immagini

Display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh a 120 Hz ed Eye Comfort Shield per il controllo della luce blu, chipset Exynos 2200 da 4 nm, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage, tre fotocamere posteriori (50+12+10 megapixel), fotocamera frontale da 10 megapixel, lettore di impronte digitali a ultrasuoni, 5G, LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68 (resistenza in acqua a 1,5 metri per 30 minuti), batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida a 25 W (15 W wireless), dimensioni 70,6×146,0x7,6 millimetri, peso 168 grammi, colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold.

Samsung Galaxy S22+: specifiche e immagini

Display Dynamic AMOLED da 6,6 pollici FHD+ con refresh a 120 Hz ed Eye Comfort Shield per il controllo della luce blu, chipset Exynos 2200 da 4 nm, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di storage, tre fotocamere posteriori (50+12+10 megapixel), fotocamera frontale da 10 megapixel, lettore di impronte digitali a ultrasuoni, 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68 (resistenza in acqua a 1,5 metri per 30 minuti), batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 45 W (15 W wireless), dimensioni 75,8×157,4×7,6 millimetri, peso 196 grammi, colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold.

Samsung Galaxy S22 Ultra: specifiche e immagini

Display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici Edge QHD+ con refresh a 120 Hz ed Eye Comfort Shield per il controllo della luce blu, chipset Exynos 2200 da 4 nm, 12 o 16 GB di RAM, 128, 256, 512 GB o 1 TB di storage, quattro fotocamere posteriori (108+12+10+10 megapixel), fotocamera frontale da 40 megapixel, lettore di impronte digitali a ultrasuoni, 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, certificazione IP68 (resistenza in acqua a 1,5 metri per 30 minuti), batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 45 W (15 W wireless), dimensioni 77,9×163,3×8,9 millimetri, peso 229 grammi, S Pen integrata, colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.

Galaxy for the Planet: smartphone e sostenibilità

Abbiamo citato in apertura l’impegno di Samsung a sostegno della sostenibilità. Per la realizzazione della serie Galaxy S22, il gruppo ha collaborato con realtà che recuperano le reti da pesca gettate in mare, impiegandole durante la fase di produzione. Ogni dispositivo della gamma, negli elementi di supporto dei tasti, contiene il 20% di plastica riciclata proveniente dagli oceani. Inoltre, altri materiali recuperati sono utilizzati nei moduli degli altoparlanti e in altre parti interne dei pulsanti. Ancora, il packaging è costituito al 100% da carta riciclata e le custodie sono ottenute dalla lavorazione di materiali eco-compatibili certificati UL. Tutto questo fa parte del programma Galaxy for the Planet.

Prezzi e disponibilità

Chiudiamo con i prezzi fissati da Samsung per i suoi nuovi smartphone top di gamma. Si parte da 879 euro per arrivare a 1.689 euro. Già aperta la fase di pre-ordine con consegne garantite per l’11 marzo.

Acquistando uno dei tre modelli entro il 10 marzo è possibile ottenere una super valutazione del proprio usato e ricevere gratuitamente gli auricolari Galaxy Buds Pro, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

