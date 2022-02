Il Samsung Galaxy Unpacked 2022 si terrà anche nel metaverso

Per Samsung e per tutti coloro che attendono con trepidazione i nuovi smartphone top di gamma dell’azienda, domani – 9 febbraio 2022 – è davvero un gran giorno: il colosso sudcoreano terrà infatti l’evento Unpacked in occasione del quale toglierà i veli ai tanto chiacchierati e attesi Galaxy S22.

Samsung Galaxy Unpacked, live anche in Decentraland

L’evento si terrà alle 16.00 (ora italiana) e potrà essere seguito in diretta dal sito dell’azienda, tramite altre piattaforme sfruttate da Samsung cui verrà effettuata lo streaming, ma anche e soprattutto nel metaverso, visitando il Samsung 837X, ovvero la trasposizione virtuale del negozio fisico di New York della sudcoreana, aperto ad inizio anno in Decentraland, uno dei primi mondi virtuali costruito tutto utilizzando Ethereum.

L’accesso al negozio di Samsung nel metaverso è permesso a chiunque: basta collegarsi all’apposito indirizzo Web. Si può accedere effettuando il login, ma non è fondamentale, non è obbligatorio registrarsi, può essere sfruttata pure la modalità ospite, sebbene in tal caso l’esperienza risulti più limitata. Inoltre, non occorre per forza un visore 3D per seguire la presentazione, basta pure utilizzare il browser solitamente impiegato per la navigazione online (es. Chrome).

Al pari di tante altre aziende che cercano di seguire le tendenze del momento e di sperimentare le novità attuali, anche Samsung, dunque, intende esplorare a tutto tondo il metaverso e le possibilità da esso offerte. Proprio per quest’anno, quest’anno ha scelto di tenere il suo evento pure in Decentraland. Purtroppo, però, non è un settore esente da rischi, ma considerando che ospitare un evento del genere nel metaverso costa relativamente poco vale senz’altro la pena fare un tentativo.