Samsung Galaxy S22: possibili specifiche e immagini

Samsung ha confermato che l'evento Unpacked si terrà il 9 febbraio. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter le immagini dettagliate dei tre modelli della serie Galaxy S22. Si può chiaramente notare il differente design del Galaxy S22 Ultra che erediterà molte caratteristiche della serie Galaxy Note. Previsto anche il lancio della serie Galaxy Tab S8.

Galaxy S22: design e specifiche

Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono praticamente identici. Entrambi gli smartphone conservano il design della serie Galaxy S21 con angoli arrotondati e modulo fotografico posteriore che “avvolge” l'angolo sinistro. Anche la dotazione hardware è molto simile. Le uniche differenze sono rappresentate dalla diagonale dello schermo e dalla capacità della batteria.

In base alle ultime indiscrezioni, il Galaxy S22 avrà un display Dynamic AMOLED da 6,09 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate di 120 Hz, processori Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 3.700 mAh e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1. Il prezzo base dovrebbe essere 879 euro.

Per il Galaxy S22+ si prevedono invece un display Dynamic AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate di 120 Hz, processori Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 4.500 mAh e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1. Il prezzo base dovrebbe essere 1.079 euro.

Il design del Galaxy S22 Ultra è ispirato a quello della serie Galaxy Note. Gli angoli sono netti e le parti superiore e inferiore sono piatte. In quella inferiore c'è l'alloggiamento per la stilo S Pen. Anche le specifiche sono migliori rispetto agli altri due modelli: schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione full HD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, processori Exynos 2200 e Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 GB di RAM, 128/256/512 GB di storage, fotocamera frontale da 40 megapixel, fotocamere posteriori da 108, 12, 10 e 10 megapixel (standard, grandangolare, tele con zoom ottico 3x e tele con zoom ottico 10x), batteria da 5.000 mAh e sistema operativo Android 12 con One UI 4.1. Il prezzo base dovrebbe essere 1.279 euro.