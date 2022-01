Samsung Galaxy Tab S8: tutti i dettagli della serie

I fan di Samsung attendono l'annuncio dei Galaxy S22, ma il produttore coreano ha pianificato anche il lancio della serie Galaxy Tab S8. Secondo le informazioni ricevute dal sito WinFuture, smartphone e tablet verranno presentati durante l'evento Unpacked previsto per l'8 febbraio. Come è noto da alcune settimane, il Galaxy Tab S8 Ultra avrà un notch.

Galaxy Tab S8: specifiche e prezzi

La serie sarà probabilmente costituita da tre modelli: Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra. Quest'ultimo potrebbe essere utilizzato come sostituito di un notebook. Il tablet ha infatti uno schermo Super AMOLED da 14,6 pollici (2960×1848 pixel, 120 Hz) con un notch lungo il lato maggiore che indica un uso in modalità landscape (orizzontale). All'interno della “tacca” ci sono due fotocamere frontali da 12 megapixel.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Snapdragon 8 Gen 1, 8/16 GB di RAM LPDDR5, 128/512 GB di storage, slot microSD, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e 5G, fotocamere posteriori da 13 e 6 megapixel, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali, porta USB 3.2 Type-C, batteria da 11.200 mAh e stilo S Pen.

Il Galaxy Tab S8+ dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED da 12,7 pollici (2800×1752 pixel, 120 Hz), 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 12 megapixel e batteria da 10.090 mAh. Infine, il Galaxy Tab S8 dovrebbe avere uno schermo TFT da 11 pollici (2560×1600 pixel, 120 Hz) e batteria da 8.000 mAh. Le rimanenti specifiche sono comuni ai tre modelli.

Il sistema operativo sarà Android 12 con interfaccia One UI 4.1. Per quanto riguarda i prezzi ci sono informazioni contrastanti, ma si può ipotizzare un range di 680-900 euro per Galaxy Tab S8, 880-1.110 euro per Galaxy Tab S8+ e 1.040-1.220 euro per Galaxy Tab S8 Ultra.