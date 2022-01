Samsung Galaxy S22: annuncio 8 febbraio?

Samsung ha svelato il nuovo Galaxy S21 FE pochi giorni fa, ma i fan del produttore coreano attendono con impazienza la serie Galaxy S22. In base alle informazioni che arrivano dalla Corea, l'evento di presentazione è stato programmato per l'8 febbraio. Domani verrà annunciato il SoC Exynos 2200 con GPU AMD Radeon.

Samsung Galaxy S22: possibili specifiche

Come già accaduto in passato, anche stavolta sono trapelati diversi dettagli sui nuovi smartphone. Oltre a varie immagini è stato anche pubblicato un video che svela il design dei tre modelli. Quello più atteso è senza dubbio il Galaxy S22 Ultra, in quanto erediterà molte caratteristiche dalla serie Galaxy Note, inclusa la stilo S Pen.

Questo modello ha una forma rettangolare con angoli meno arrotondati e lati piatti, proprio come la serie Galaxy Note. Il telaio è opaco e le fotocamere posteriori sono quasi a filo, senza il modulo sporgente del Galaxy S21 Ultra. I Galaxy S22 e S22+ conservano invece l'aspetto dei corrispondenti Galaxy S21 e S21+.

Queste sono le possibili specifiche dei tre smartphone:

Galaxy S22 : schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici, processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 3.700 mAh

: schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici, processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 3.700 mAh Galaxy S22+ : schermo Dynamic AMOLED da 6,5 pollici, processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 4.500 mAh

: schermo Dynamic AMOLED da 6,5 pollici, processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamera frontale da 10 megapixel, fotocamere posteriori da 50, 12 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), batteria da 4.500 mAh Galaxy S22 Ultra: schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici, processori Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, 8/12/16 GB di RAM, 128/256/1024 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel, fotocamere posteriori da 108, 12, 10 e 10 megapixel (standard, ultra grandangolare, teleobiettivi con zoom ottico 3x e 10x), batteria da 5.000 mAh

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 12 con interfaccia One UI 4.0. I prezzi potrebbero essere simili o leggermente più alti degli attuali Galaxy S21. L'annuncio è previsto per l'8 febbraio, mentre la disponibilità nei negozi è prevista per il 24 febbraio.