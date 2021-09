Galaxy S22 Ultra, successore del Galaxy Note 20

Quest'anno Samsung non ha annunciato un nuovo Galaxy Note, ma ha aggiunto il supporto per la S Pen a tre smartphone (Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3). Le immagini pubblicate dal noto leaker Steve Hemmerstoffer confermano che il Galaxy S22 Ultra sarà probabilmente il successore del Galaxy Note 20 Ultra. Il Galaxy S22+ sarà invece simile al Galaxy S21+.

Galaxy S22 Ultra: erede del Galaxy Note 20?

Come si può vedere nelle immagini, il Galaxy S22 Ultra sembra l'esatta copia del Galaxy Note 20 Ultra. Si notano infatti i lati piatti e gli angoli squadrati. Identica anche la posizione del foro per la fotocamera frontale (al centro della parte superiore dello schermo). La vera novità è rappresentata dall'alloggiamento per la S Pen. Il Galaxy S21 Ultra supporta l'accessorio, ma deve essere acquistato a parte, così come la custodia in cui fissare la stilo.

Samsung ha cambiato anche il design del modulo fotografico posteriore. Non avvolge più il lato sinistro, ma ha la forma di una P. All'interno ci sono quattro fotocamere (quella in basso a sinistra è un teleobiettivo a periscopio), il flash LED e l'autofocus laser. Lo smartphone dovrebbe integrare i processori Exynos 2200 e Snapdragon 898.

Per il Galaxy S22+ non si prevedono differenze estetiche rispetto al Galaxy S21+, ma solo un aggiornamento hardware. Il leaker ipotizza che il nome potrebbe essere Galaxy S22 Pro. Nei prossimi giorni verranno sicuramente divulgate ulteriori informazioni su design e specifiche.