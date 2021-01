Fino a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna per lo storage: non sono le specifiche tecniche di un PC di fascia alta, ma quelle del Samsung Galaxy S21 Ultra appena presentato insieme ai due fratelli minori, i modelli Galaxy S21 e Galaxy S21+. Un ennesimo passo in avanti nel processo di ibridazione tra i dispositivi mobile e quelli più tradizionali destinati all’ambito business.

Galaxy S21 Ultra: Samsung mette il PC in tasca

Lo smartphone (anche se non siamo certi sia il termine più corretto per descriverlo) integra caratteristiche e funzionalità che lo rendono più simile a ciò che fino ad oggi abbiamo definito phablet che non a un telefono: su tutte l’ampio display da 6,9 pollici e il pieno supporto al pennino S Pen per scrivere a mano libera sullo schermo. Vi si aggiunga l’implementazione della tecnologia Knox Vault per la protezione dei dati e il quadro è completo. Il cuore pulsante è rappresentato dal nuovo chipset Exynos 2100, la batteria è da 5000 mAh.

Considerando l’ormai longeva collaborazione con Microsoft per offrire un’esperienza cross-platform avanzata, passando in primis dall’applicazione Il Tuo Telefono che interfaccia PC e dispositivo mobile, il nuovo Galaxy S21 Ultra si candida a diventare uno dei top di gamma più interessanti di questo 2021 appena iniziato, in particolare se si considerano quelli indirizzati all’ambito business. Lato software il sistema operativo è Android con personalizzazione One UI.

Due le colorazioni offerte, Phantom Black e Phantom Silver. La vendita ha già preso il via anche in Italia, questi i prezzi: 1.279 euro per la versione 12/128 GB, 1.329 euro per quella 12/256 GB e infine 1.459 euro per la più avanzata 16/512 GB.

