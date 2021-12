Samsung Exynos 2200 con GPU AMD: annuncio 11 gennaio

Samsung ha svelato la data di presentazione del nuovo Exynos 2200. Il successore dell'attuale Exynos 2100 verrà annunciato l'11 gennaio 2022. La principale novità del SoC è ovviamente la GPU basata sull'architettura RDNA 2 di AMD. Gli utenti europei potranno verificare di persona le prestazioni grafiche con l'acquisto dei Galaxy S22. I render dei prossimi top di gamma sono stati pubblicati online in varie occasioni.

Exynos 2200 con GPU AMD

Nel video condiviso da Samsung su Twitter e YouTube viene chiaramente indicato che il nuovo processore offrirà prestazioni superiori durante l'esecuzione dei giochi. Il SoC verrà realizzato con tecnologia di processo a 4 nanometri e integrerà una CPU con un core ARM Cortex-X2, tre core ARM Cortex-A710 e quattro core ARM Cortex-A510. La GPU sarà invece basata sull'architettura RDNA 2 di AMD, la stessa utilizzata per Xbox Series X, PlayStation 5 e Radeon RX 6000.

Tra le funzionalità supportate ci sono HDR, ray-tracing in tempo reale e variabile rate shading, ma non è chiaro se verranno implementate anche nella GPU di Exynos 2200. Ovviamente le prestazioni non saranno confrontabili con quelle delle console e delle schede video per PC, ma è previsto un importante miglioramento rispetto all'attuale Exynos 2100. I concorrenti di Exynos 2200 saranno Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e MediaTek Dimensity 9000.

Il nuovo SoC troverà posto nella versione europea della serie Galaxy S22. Il modello Ultra è probabilmente quello più atteso, in quanto eredita design e accessorio dalla serie Galaxy Note. Lo smartphone ha due lati piatti, l'alloggiamento per la stilo S Pen e quattro fotocamere posteriori. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale di 6,8 pollici.