Samsung pronta a sfidare Apple: Exynos 2200 contro M1?

La partnership strategica siglata ormai quasi due anni fa da Samsung e AMD sarebbe finalmente in procinto di dare i suoi frutti. Utilizzare il condizionale al momento è d’obbligo, ma torna in queste ore auge l’ipotesi di assistere al lancio di un SoC con GPU AMD, già formulata nei mesi scorsi.

Samsung: Exynos 2000 contro Apple M1?

A rilanciarla è oggi la testata Korea Economic Daily, fornendo qualche altro interessante dettaglio in merito. Il gruppo di Seul sembra intenzionato a portare sul mercato Exynos 2200 per i notebook basati su Windows 10, ma anche per smartphone e tablet. Un hardware per tutti, insomma, progettato con l’obiettivo di sfidare apertamente Apple e il processore M1 integrato nei più recenti computer della mela morsicata.

Il nuovo Exynos offrirà funzionalità migliorate, inclusa un’efficienza straordinaria per quanto riguarda il consumo di energia e la durata della batteria, sfruttando la tecnologia a 5 nanometri. Ne beneficeranno sia i laptop sia gli smartphone.

Per dimostrarne le potenzialità, Samsung potrebbe spedire sugli scaffali un laptop spinto dalla componente, entro la seconda metà dell’anno. Anche la tempistica è da prendere con le pinze.

L’evento Galaxy Unpacked 2021 andato in scena nelle scorse settimane ha costituito un’ennesima conferma di come la società stia lavorando sulla convergenza tra il mondo PC e quello mobile. La creazione di un SoC destinato a entrambe le categoria andrebbe a inserirsi di diritto in quest’ottica.