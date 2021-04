Samsung Galaxy Book ufficiale: specifiche e prezzi

L’evento Galaxy Unpacked 2021 è l’occasione per Samsung di presentare le new entry del proprio catalogo laptop: tra queste c’è Galaxy Book (oltre alle varianti Galaxy Book Pro), modello realizzato con l’obiettivo di soddisfare le esigenze emerse nell’ultimo anno in termini di produttività e comunicazione.

Tutto sul nuovo laptop Samsung Galaxy Book

Questa la scheda delle specifiche tecniche: display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processori Intel Core di undicesima generazione (i3, i5 e i7), processore grafico Intel Iris Xe o Intel UHD Graphics, 8 o 16 GB di RAM LPDDR4x, SSD NVMe con capacità fino a 512 GB, webcam 720p con doppio microfono integrato, comparto audio con supporto alla tecnologia Dolby Atmos, tastiera Pro Keyboard, due porte USB Type-C, due USB 3.0 Type-A, uscita video HDMI, jack audio da 3,5 mm, slot per schede microSD e batteria da 54 Wh. Il sistema operativo in dotazione è Windows 10 Home.

Il tutto racchiuso in un corpo di alluminio con dimensioni pari a 256,6×229,1×15,4 mm, mentre il peso si attesta a 1,59 Kg, a testimonianza dell’attenzione riposta al design. Di seguito il commento di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

In un momento come quello attuale, dove la possibilità di comunicare rimanendo sempre connessi giocano un ruolo fondamentale, Samsung si impegna nel fornire ai consumatori un dispositivo elegante, in grado di combinare alti livelli di portabilità e potenza che possano essere funzionali tutto il giorno, ogni giorno. Galaxy Book è un dispositivo portatile, che offre agli utenti un design premium, connettività e prestazioni potenti, tutto a un prezzo accessibile.

Fornito in dotazione il il caricabatterie USB-C da 65 W per ricaricare tutti i dispositivi dell’ecosistema Galaxy con un solo cavo. Il lancio in Italia è previsto per la metà di maggio, al prezzo di 709 euro per la configurazione base. Gli acquirenti avranno la possibilità di scegliere tra le colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver.