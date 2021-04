Tutto sui nuovi Samsung Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360

Computer ultraportatili nati dall’incontro fra le prestazioni di un notebook e il DNA mobile: così Samsung definisce Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, new entry del catalogo laptop annunciate oggi in occasione dell’evento Galaxy Unpacked 2021 insieme al Galaxy Book. Come suggerisce il nome si tratta di modelli destinati in primis alla produttività, ideati per far fronte alle esigenze che si sono manifestate in particolare nel corso dell’ultimo anno per coloro alle prese con lo smart working.

I nuovi Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 di Samsung

Il produttore afferma di aver lavorato fianco a fianco con Microsoft e Intel per dar vita a un nuovo approccio al mobile computing , nel nome di una collaborazione fluida tra sistemi operativi PC e smartphone, senza sacrificare la portabilità . Nulla è stato lasciato al caso nemmeno in termini di design, con un’ottimizzazione di spazi e materiali che riduce lo spessore a soli 11,2 mm e il peso a 0,87 Kg per il Galaxy Book Pro da 13 pollici. Tutto questo senza rinunciare all’affidabilità come testimonia la conformità ai test di resistenza militari e l’impiego di una lega di alluminio serie 6000 per lo chassis. Riportiamo di seguito le parole di TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

Nel corso degli ultimi dieci anni, Samsung ha introdotto sul mercato innumerevoli esperienze mobile entusiasmanti: nuove soluzioni hardware e software, nuovi modi per aiutare le persone a rimanere connesse e per garantire loro la libertà necessaria per vivere appieno la propria vita. La nuova serie Galaxy Book offre una vera esperienza di mobile computing per il nuovo mondo connesso, garantendo potenza e portabilità, connettività senza limiti e un accesso privilegiato a tutto l’ecosistema Galaxy.

Diamo uno sguardo alle schede delle specifiche tecniche che includono, tra le altre cose, moduli per la connettività in movimento, anche alle reti 5G.

Samsung Galaxy Pro 13

Display AMOLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel);

processori Intel Core i5 di undicesima generazione;

GPU Intel Iris Xe;

8 o 16 GB di RAM LPDDR4x;

SSD NVMe da 256 GB;

WiFi 6, Bluetooth 5.1, LTE e 5G;

webcam 720p con doppio microfono integrato e comparo audio curato da AKG con supporto Dolby Atmos;

tastiera Pro Keyboard retroilluminata con lettore di impronte digitali sul tasto di accensione;

una porta Thunderbolt 4, USB Type-C, una USB 3.2, jack audio da 3,5 mm, MicroSD, slot SIM;

batteria da 63 Wh;

dimensioni 304,4×199,8×11,2 mm e peso 0,87 Kg;

colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver.

Samsung Galaxy Pro 360 13

Display touch Super AMOLED da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e support S Pen (inclusa);

processori Intel Core i5 di undicesima generazione;

GPU Intel Iris Xe;

8 o 16 GB di RAM LPDDR4x;

SSD NVMe da 512 GB;

WiFi 6, Bluetooth 5.1, LTE e 5G;

webcam 720p con doppio microfono integrato e comparo audio curato da AKG con supporto Dolby Atmos;

tastiera Pro Keyboard retroilluminata con lettore di impronte digitali sul tasto di accensione;

una porta Thunderbolt 4, due USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, microSD, slot SIM;

batteria da 63 Wh;

dimensioni 302,5x202x11,5 mm e peso 1,04-1,10 Kg;

colorazioni Mystic Navy e Mystic Silver.

Samsung Galaxy Pro 360 15

Display touch Super AMOLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e support S Pen (inclusa);

processori Intel Core i7 di undicesima generazione;

GPU Intel Iris Xe;

8 o 16 GB di RAM LPDDR4x;

SSD NVMe da 512 GB;

WiFi 6, Bluetooth 5.1 e LTE;

webcam 720p con doppio microfono integrato e comparo audio curato da AKG con supporto Dolby Atmos;

tastiera Pro Keyboard retroilluminata con lettore di impronte digitali sul tasto di accensione;

una porta Thunderbolt 4, due USB Type-C, jack audio da 3,5 mm, microSD, slot SIM;

batteria da 68 Wh;

dimensioni 354,85×227,97×11,9 mm e peso 1,39 Kg;

colorazione Mystic Silver.

Il sistema operativo in dotazione è in ogni caso Windows 10. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, tutti i modelli sono già acquistabili. Galaxy Book Pro è proposto a 1.159 euro per la configurazione base nelle colorazioni Mystic Blue e Mystic Silver. Per quanto riguarda invece Galaxy Book Pro 360 si parte da 1.399 euro con la possibilità di scegliere tra Mystic Silver e Mystic Navy (la versione 5G arriverà in agosto). Effettuando l’ordine entro il 13 maggio e registrando il prodotto su Samsung Members si riceveranno in regalo gli auricolari Galaxy Buds Pro.

… articolo in aggiornamento per l’inclusione delle immagini