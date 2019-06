Samsung-AMD: GPU Radeon nel futuro di Exynos?

Stretta di mano tra Samsung e AMD. Le due realtà danno vita a quella che viene definita una partnership strategica finalizzata a progetti inerenti le tecnologie grafiche con alte prestazioni e destinate all’ambito Ultra Low Power. Non meglio precisati sistemi della famiglia Radeon messi a punto dal chipmaker di Sunnyvale saranno integrati nei system-on-a-chip del gruppo sudcoreano.

È dunque possibile immaginare il futuro arrivo di SoC della serie Exynos con GPU in grado di assicurare performance ben più elevate rispetto a quelle attuali, pur mantenendo contenuti i consumi dal punto di vista energetico, requisito essenziale per una tecnologia destinata al segmento smartphone. L’accordo annunciato ha durate pluriennale. Queste le parole di Inyup Kang, Presidente della divisione S.LSI Business di Samsung Electronics.

Preparandoci a cambiamenti importanti nella tecnologia e a scoprire nuove opportunità, la nostra partnership con AMD ci consentirà di offrire sul mercato prodotti e soluzioni con una grafica all’avanguardia per le applicazioni mobile di domani. Guardiamo avanti per collaborare con AMD e accelerare le innovazioni nell’ambito delle tecnologie grafiche per il mobile, contribuendo così a spingere il mobile computing verso un nuovo livello.