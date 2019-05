Computex 2019: AMD presenta la CPU Ryzen 3900X

Dal palco della conferenza AMD al Computex 2019, il CEO Lisa Su ha svelato le novità hardware in arrivo dal chipmaker di Sunnyvale: dalle CPU Ryzen di terza generazione fino alle schede video Radeon RX 5700. Il pezzo forte è arrivato in chiusura, con l’annuncio del Ryzen 9 3900X, il primo dotato di 12 core e 24 thread. Arriverà con un prezzo fissato in 499 dollari, meno della metà rispetto al più diretto concorrente Intel (Core-i9 9920X) proposto a 1.189 dollari.

AMD Ryzen 9 3900X

Debutterà sul mercato nel mese di luglio, basato sull’architettura Zen 2 a 7 nm. Sarà compatibile (così come le altre CPU presentate) con le schede madri dotate di chipset AM4 o del nuovo X570. La frequenza di clock si attesta a 3,80 GHz, con la possibilità di spingersi fino a 4,60 GHz in modalità boost. Ci sarà tempo per benchmark e confronti approfonditi, ma AMD ha già affermato che dai test condotti con Blender sono emerse prestazioni del 18% maggiori rispetto a quelle del già citato rivale Core i9-9920x.

Here's an exclusive #COMPUTEX2019 look at the newest edition to the Ryzen family, the 12 core/24 thread 3rd Gen AMD Ryzen 9 3900X processor. https://t.co/OgLHoqWv9T pic.twitter.com/75FzfpdiKx — AMD Ryzen (@AMDRyzen) May 27, 2019

Riportiamo di seguito l’elenco dei processori annunciati, con le caratteristiche più importanti e i relativi prezzi di vendita.

Ryzen 5 3600: 6 core, 12 thread, 3,60 GHz (4,20 GHz), cache 35 MB, TDP 65 W, 199 dollari;

Ryzen 5 3600X: 6 core, 12 thread, 3,80 GHz (4,40 GHz), cache 35 MB, TDP 95 W, 249 dollari;

Ryzen 7 3700X: 8 core, 16 thread, 3,60 GHz (4,40 GHz), cache 36 MB, TDP 65 W, 329 dollari;

Ryzen 7 3800X: 8 core, 16 thread, 3,90 GHz (4,50 GHz), cache 36 MB, TDP 105 W, 399 dollari;

Ryzen 9 3900X: 12 core, 24 thread, 3,80 GHz (4,60 GHz), cache 70 MB, TDP 105 W, 499 dollari.

AMD Radeon RX 5700

Presentata anche l’architettura RDNA destinata al gaming su PC, console e cloud. Sarà alla base della serie Radeon RX 5700 con supporto a interfaccia PCIe 4.0 e memorie GDDR6. Il debutto delle prime schede video con questa tecnologia è previsto per il mese di luglio. Maggiori informazioni saranno rese note nelle prossime settimane, in occasione dell’evento E3 2019 in programma a Los Angeles.

AMD EPYC Rome

L’ultima novità annunciata riguarda i processori EPYC Rome destinati ai data center mostrati in azione al CES di Las Vegas, in gennaio. Arriveranno sul mercato a partire dal prossimo trimestre, in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente, per andare a scontrarsi con l’offerta Cascade Lake di Intel.