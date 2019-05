Lenovo ThinkPad T495, T495s e X395 con Ryzen Pro

Novità per il catalogo Lenovo ThinkPad destinato al business. Oggi l’annuncio dei modelli T495, T495s e X395, disponibili in diverse configurazioni. Quelle più avanzate possono contare sulla dotazione dei processori AMD Ryzen 7 Pro di seconda generazione con chip grafico Vega integrato, tecnologia Radeon FreeSync per la gestione dell’output video e display da 13 o 14 pollici (risoluzione HD o Full HD) con luminosità che arriva a 400 nit.

Lenovo ThinkPad T495, T495s e X395

Tra i punti di forza l’autonomia: secondo Lenovo le ottimizzazioni apportate a livello hardware consentono di incrementare la durata della batteria fino a quattro ore con ogni singola ricarica rispetto a quanto visto con i modelli precedenti, senza scendere a compromessi in termini di performance con una potenza di calcolo aumentata fino al 18%.

Vi si aggiungono un dock meccanico per inclinare il dispositivo all’angolazione più comoda per il lavoro e l’otturatore ThinkShutter che copre la webcam quando non utilizzata così da garantire un ulteriore livello di sicurezza della privacy. Medesima finalità per la tecnologia PrivacyGuard (su T495s e X395) che ripara le informazioni mostrate sullo schermo dagli occhi indiscreti di chi si trova alle spalle o a fianco all’utente. Così Jerry Paradise, Vice President di Lenovo Intelligent Devices Group Commercial Product Portfolio, ha commentato l’annuncio.

Queste nuove serie ThinkPad sono in assoluto le prime a portare agli utenti i vantaggi di AMD nei nostri laptop sottili e leggeri T, Ts e X. Con questi sistemi ultra-mobili, gli utenti potranno contare sulle più avanzate soluzioni di computing.

La dotazione di un doppio microfono capace di catturare il flusso audio a 360 gradi e di eseguire la cancellazione del rumore ambientale torna utile durante le conferenze VoIP, eliminando disturbi, interferenze e fonti di distrazione. Il sistema operativo installato è Windows 10.

Riassumiamo brevemente di seguito le più importanti specifiche tecniche che differenziano i tre modelli annunciati.

Lenovo ThinkPad T495: display da 14 pollici HD o Full HD, fino a 32 GB di RAM DDR4, storage con SSD PCIe fino a 1 TB PCIe e SATA fino a 256 GB, batteria da 50 Whr.

Lenovo ThinkPad T495s: display da 14 pollici Full HD, fino a 16 GB di RAM DDR4, storage con SSD PCIe fino a 1 TB, batteria da 57 Whr.

Lenovo ThinkPad X395: display da 13,3 pollici HD o Full HD, fino a 16 GB di RAM DDR4, storage con SSD PCIe fino a 1 TB PCIe e SATA fino a 256 GB, batteria da 48 Whr.

Al momento non sono stati resi noti prezzi e disponibilità per quanto riguarda il mercato italiano. Facciamo dunque riferimento a quanto riporta la stampa d’oltreoceano: il debutto del modello ThinkPad T495 (14 pollici) è previsto entro la fine del mese, al prezzo di 939 dollari per la configurazione base. ThinkPad T495s (14 pollici) e ThinkPad X395 (13 pollici) arriveranno invece a giugno, con una spesa a partire da 1.089 dollari.