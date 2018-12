Lenovo presenta ThinkPad L390 e ThinkPad L390 Yoga

Aggiornamento in arrivo per la linea L della famiglia ThinkPad, annunciato oggi. Il produttore cinese sceglie dunque di anticipare di qualche settimana il CES 2019, presentando in via ufficiale sul proprio sito i nuovi Lenovo ThinkPad L390 e Lenovo ThinkPad L390 Yoga. A differenziarli è anzitutto il design, con il secondo modello che fa della flessibilità la sua peculiarità principale, grazie a uno schermo che ruota fino a 360 gradi per essere utilizzato in modalità tablet.

Lenovo ThinkPad L390 e ThinkPad L390 Yoga

Saranno i primi dispositivi a giungere sul mercato con i processori Intel Core di ottava generazione basati sull’architettura Whiskey Lake. Modelli destinati principalmente al business, a chi desidera essere produttivo in mobilità. Entrambi offrono un display Full HD da 13,3 pollici touchscreen con supporto all’utilizzo della stilo Active Pen sulla variante Yoga, trasportabile all’interno del telaio.

Inclusa inoltre la suite di funzionalità ThinkShield dedicata alla sicurezza, con chip dTPM 2.0, lettore di impronte digitali, una webcam 720p e una IR camera (su Yoga) per il riconoscimento biometrico dell’utente mediante Windows Hello. Nel catalogo di Lenovo si vanno a posizionare sotto l’offerta premium della gamma X1 e le serie T e X, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.

La scheda tecnica può essere personalizzata arrivando a un quantitativo di RAM pari a 32 GB e scegliendo SSD con tagli fino a 512 GB per lo storage. Sul modello Yoga è presente anche una fotocamera posteriore per l’acquisizione delle immagini.

Completano la dotazione una gamma completa di porte per la connettività (compresi due USB Type-C e HDMI), uno slot per schede microSD e una batteria da 45 Wh che con una sola ricarica offre un’autonomia dichiarata pari a 14 ore su L390 e di 12 ore su L390 Yoga. Il tutto racchiuso all’interno di un corpo che ha ottenuto la certificazione MIL-STD-810G, garantendo così un’adeguata resistenza a urti e sollecitazioni meccaniche.

Le dimensioni di ThinkPad L390 sono 321,8×224,2×18,8 mm e il peso si attesta a 1,5 Kg, mentre per ThinkPad L390 Yoga l’ingombro è 321,8×224,2×18,8 mm e il peso 1,6 Kg.

ThinkPad L390 e ThinkPad L390 Yoga saranno disponibili con prezzi a partire rispettivamente da 659 dollari e 889 dollari per le configurazioni base. Per entrambi i modelli sarà possibile scegliere tra le colorazioni Black e Silver. La commercializzazione prenderà il via entro la fine del mese negli Stati Uniti e al momento Lenovo non ha reso note le tempistiche per la distribuzione in altri territori.