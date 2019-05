Il nuovo Acer Swift 3 con AMD Ryzen Mobile

New entry nel catalogo laptop del produttore taiwanese: quando mancano ormai pochi giorni all’evento Computex 2019 (in scena dal 28 maggio all’1 giugno), ecco annunciati in via ufficiale i nuovi Acer Swift 3 e Acer Nitro 5. Entrambi i modelli sono dotati di processori AMD Ryzen Mobile di seconda generazione, GPU Radeon Vega e basati sul sistema operativo Windows 10.

Acer Swift 3 (2019)

La gestione delle operazioni nel nuovo Swift 3 è delegata ai processori AMD Ryzen 3700U, come già scritto affiancati da GPU Radeon Vega (Radeon 540X opzionale). Il display ha una diagonale pari a 14 pollici, risoluzione Full HD e pannello IPS. Dal punto di vista del design, Acer ha scelto di impiegare l’alluminio nella realizzazione dello chassis, oltre a una cerniera che permette di aprire il dispositivo fino a 180 gradi. Il peso si attesta a 1,45 Kg, mentre lo spessore è di 17,95 mm. Sarà in vendita a partire dal mese di agosto al prezzo di 649 euro per la configurazione base.

Acer Nitro 5 (2019)

Come scritto in apertura, è stato annunciata anche l’evoluzione del modello Nitro 5 che strizza l’occhio agli amanti del gaming. Sotto la scocca si nascondono la CPU AMD Ryzen 7 3750H di seconda generazione e il chip grafico Radeon RX 560X. Il display copre l’80% della superficie frontale, ha una diagonale pari a 15,6 pollici con pannello IPS, risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento che arriva a 144 Hz. Per quanto concerne la connettività è possibile contare su WiFi 5 e 2×2 MU-MIMO. Non mancano poi porte le HDMI 2.0 e USB Type-C 3.1. La dissipazione del calore è affidata a due ventole con tecnologia CoolBost e a una doppia griglia.

Lato software, il sistema proprietario Network Optimizer si occupa di ottimizzare il flusso dati così da garantire un’esperienza multiplayer online all’altezza delle aspettative. Arriverà sul mercato nel mese di luglio con prezzi a partire da 799 euro per la versione con schermo Full HD IPS.

Per entrambi i modelli non sono ancora state ufficializzate informazioni riguardanti RAM, storage, batteria e altri dettagli della scheda tecnica. Occhi puntati sul Computex 2019 dei prossimi giorni per saperne di più.