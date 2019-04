Next@Acer: Chromebook, ConceptD e molto altro

Molti gli annunci giunti dall’edizione 2019 dell’evento Next@Acer andato in scena nei giorni scorsi a New York. Presentati dispositivi indirizzati sia ai professionisti sia ai creativi, senza dimenticare studenti e giocatori. Il produttore taiwanese ha anche introdotto nel proprio catalogo una nuova linea di prodotti, battezzata ConceptD. Di seguito tutti i dettagli e le immagini.











Acer Chromebook 714 e Chromebook 715

Partiamo da Acer Chromebook 714 e Acer Chromebook 715, new entry nella categoria di laptop con sistema operativo Chrome OS. Integrano rispettivamente display da 14 e 15,6 pollici con risoluzione Full HD (touchscreen opzionale), offrono una tastiera retroilluminata, touchpad con superficie ricoperta da Gorilla Glass, doppia porta USB 3.1 Type-C, processori Intel Core fino all’ottava generazione, 8 o 16 GB di RAM, storage da 32, 64 o 128 GB, lettore di schede microSD e autonomia che raggiunge le 12 ore con una sola ricarica. Lo chassis in alluminio garantisce inoltre la conformità allo standard MIL-STD 810G. Arriveranno sul mercato a giugno con prezzi a partire rispettivamente da 549 e 599 euro.

Acer Aspire 3, Aspire 5 e Aspire 7

Le edizioni 2019 di Acer Aspire 3, Acer Aspire 5 e Acer Aspire 7 offrono processori Intel Core di ottava generazione o AMD Ryzen di seconda generazione, storage che raggiunge i 2 TB e un’elaborazione grafica affidata alle GPU GeForce o Radeon RX. La RAM (DDR4) raggiunge i 16 GB. Il sistema operativo è in questo caso Windows 10. I modelli Aspire 5 e Aspire 7 offrono un display da 15,6 pollici, mentre per Aspire 3 è possibile scegliere tra le versioni da 14, 15,6 e 17,3 pollici. Diverse le configurazioni proposte, tutte acquistabili da luglio con prezzi a partire da 499 euro per Aspire 3, 599 euro per Aspire 5 e 799 euro per Aspire 7.

Aspire ConceptD

Debutto per la linea ConceptD che Acer indirizza ai creativi. Sono presenti laptop (5, 7 e 9), monitor (CM7321K, CP7271K), desktop (500 e 900) e un visore per la Mixed Reality (OJO). I notebook, in particolare, offrono display con risoluzione 4K e certificati Pantone, con fino a 32 GB di RAM e processori Intel Core i7 di ottava generazione affiancati da scheda video GeForce RTX 2080 per l’elaborazione degli elementi grafici.

Data di arrivo sul mercato e prezzi non sono stati confermati. Di seguito un’immagine che ritrae l’intera famiglia ConceptD al completo.

Acer Nitro 5 e Nitro 7

Agli amanti del gaming sono destinati Acer Nitro 5 e Acer Nitro 7. Processori Intel Core di nona generazione e GPU NVIDIA per prestazioni senza compromessi anche con i titoli AAA più recenti. Entrambi offrono un display da 15,6 pollici, ma per il modello Nitro 5 è possibile scegliere anche un pannello più ampio da 17,3 pollici. Presente il sistema CoolBoost per aumentare fino a dieci volte la velocità di rotazione delle ventole e garantire così una dissipazione ottimale del calore generato durante le sessioni di gioco. Il comparto sonoro beneficia delle tecnologie Waves MaxxAudio. Uscita e prezzi non sono stati annunciati.

Acer Predator Helios 300 e Helios 700

Ancora destinati al gaming i nuovi Acer Predator Helios 300 e Acer Predator Helios 700. Integrano processori Intel Core i9 di nona generazione, GPU NVIDIA fino alla RTX 2080 e un quantitativo massimo di RAM DDR4 che arriva a 64 GB. Per il 300 è possibile scegliere tra diagonali da 15,6 e 17,3 pollici, mentre il 700 è disponibile solo nel formato più grande. A garantire un’adeguata dissipazione del calore è in questo caso il sistema a doppia ventola AeroBlade 3D.

Helios 300 arriverà sul mercato a maggio con prezzi a partire da 1.799 euro, mentre per Helios 700 l’attesa si protrarrà fino a luglio e la spesa minima sale a 2.999 euro.

Acer TravelMate P6 e Spin 3

Concludiamo la carrellata con Acer TravelMate P6 e con l’edizione 2019 di Acer Spin 3. Il primo racchiude in 16,6 mm di spessore e 1,1 Kg di peso processori Intel Core fino all’ottava generazione, fino a 24 GB di RAM, scheda video opzionale GeForce MX250, storage da 1 TB, display Full HD da 14 pollici che può ruotare fino a 180 gradi e un’autonomia che arriva a venti ore con una sola ricarica. Non mancano poi connettività LTE e NFC. Il secondo offre la stessa diagonale del pannello, CPU Intel Core di ottava generazione, GPU GeForce MX230 e SSD fino a 256 per lo storage. In questo caso lo schermo ruota fino a 360 gradi permettendone l’utilizzo in più modalità.

I nuovi TravelMate P6 arriveranno sul mercato a giugno con prezzi a partire da 1.349 euro. Stessa finestra di lancio per Spin 3, con una spesa minima di 699 euro.