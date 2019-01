Acer: nuovi Chromebook e laptop Windows per studenti

Anche Acer protagonista al BETT Show 2019 in scena a Londra, evento interamente dedicato al mondo educational, con la presentazione di alcuni nuovi dispositivi destinati proprio a questo segmento di mercato. Una serie di laptop che fanno della versatilità e della compattezza i loro principali punti di forza. Vediamo i modelli presentati nel dettaglio, riassumendone le caratteristiche più importanti.

Acer Chromebook Spin 512

Partiamo da Chromebook Spin 512, caratterizzato da un meccanismo di apertura a 360 gradi che permette di utilizzarlo in diverse modalità, come mostrato qui sotto, anche sfruttando l’interazione con il pennino EMR per prendere appunti, scrivere o disegnare a mano libera. Il display ha proporzioni 3:2, è ricoperto da un vetro Gorilla Glass, ha una diagonale pari a 12 pollici e risoluzione 1366×912 pixel. Per quanto riguarda il processore si può scegliere tra Intel Pentium Silver N5000 di ottava generazione o Intel Celeron N4100. L’autonomia dichiarata arriva a 12 ore con una sola ricarica della batteria.

Acer Chromebook 512

Specifiche simili per Chromebook 512, che a differenza del modello visto poc’anzi offre uno schermo che ruota fino a 180 gradi. In questo caso il processore è Intel Celeron N4000. Le due versioni di Chromebook 512 qui descritte possono vantare la certificazione MIL-STD 810G che ne garantisce la resistenza e arriveranno sul mercato entro il secondo trimestre dell’anno, nelle versioni con 32 o 64 GB di memoria interna e 4 o 8 GB di RAM. Non sono stati ufficializzati i prezzi.

Acer Chromebook Spin 511

Più piccolo il Chromebook Spin 511, con il suo display da 11,6 pollici che può ruotare fino a 360 gradi, processore Intel Celeron N4000 o N4100 e fotocamera da 5 megapixel opzionale. Anche in questo caso il dispositivo ha superato i test per la conformità allo standard MIL-STD 810G. Sarà in vendita dal Q2 2019 ad un prezzo non ancora svelato.

Acer Chromebook Spin 311

Schermo touch da 11,6 pollici con Gorilla Glass, cerniera per la rotazione fino a 360 gradi e Bluetooth per Chromebook Spin 311. Sono presenti anche due porte USB 3.0 e altre (fino a due) USB 3.1 Type-C.

Acer Chromebook 311

Con una tastiera progettata in modo da resistere agli spruzzi, Chromebook 311 è disponibile nelle versioni con o senza display touchscreen (sempre da 11,6 pollici). Offre fino a 12 ore di autonoma e integra un processore Intel Celeron N4000 o N4100. Entrambi i modelli 311 arriveranno entro la metà dell’anno con 4 o 8 GB di RAM e 32 o 64 GB di storage. Saranno lanciate anche le edizioni con CPU AMD A4-9120C e chip grafico Radeon.

Acer TravelMate B114-21

Cambio di sistema operativo per TravelMate B114-21, che integra Windows 10. È un laptop da 14 pollici con schermo Full HD, processore AMD APU A6-9220X e scheda grafica Radeon R5, 64 o 256 GB per il salvataggio dei dati (SSD dual lane PCIe o flash eMMC), dieci ore di autonomia, porta Ethernet RJ-45, porte USB, lettore di schede SD e uscita video HDMI. Anche in questo caso è presente la già citata certificazione MIL-STD 810G.

Arriverà sul mercato in aprile al prezzo di 349,00 euro per la configurazione base, andando a completare la gamma offerta dal catalogo Acer che già vede la presenza del più compatto TravelMate B118 con pannello da 11,6 pollici.