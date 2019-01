Acer Swift 7: la cornice è ultrasottile

Meno di 1 cm di spessore, meno di 900 grammi di peso: si presenta con queste caratteristiche il nuovo Acer Swift 7, laptop con cui Acer esordisce al CES 2019 scommettendo ancora una volta sulla leggerezza e l’eleganza di un prodotto che continua ad evolversi su canoni di alta qualità.

Acer Swift 7: leggero e sottile

Tra le caratteristiche principali della gamma Swift v’è il rapporto screen-to-body, portato in questo caso al 92% grazie ad una cornice estremamente sottile in grado di racchiudere un display touch Corning Gorilla Glass 6 da 14 pollici con definizione 1920×1280. La lega di magnesio della scocca (una delle migliori soluzioni utilizzate sui device di nuova generazione) racchiude un processore Intel di ottava generazione aggiungendo così alte performance e lunga autonomia a quelle che sono le qualità promesse dal punto di vista estetico grazie all’estrema sottigliezza del device.

Se l’intera scocca misura 317.9 x 191.5 millimetri, la cornice che circonda il display non supera i 2,57 mm, cosa che consente di tenere il volume a dimensioni estremamente limitate ed il peso ad appena 890 grammi. Senza nessun compromesso, promette Acer: la solidità del dispositivo è garantita dai materiali e dal design, garantendo canoni di resistenza estremamente superiori ai medesimi dispositivi in alluminio di peso e dimensioni similari. Questa caratteristica non è soltanto un vezzo: il continuo sviluppo fa della serie Swift un vero e proprio caposaldo dell’offerta Acer poiché dona forte identità ad un dispositivo pensato per la mobilità ed in grado di unire le esigenze fisiche del mezzo ad una estrema eleganza del design.

Il dispositivo aggiunge alle qualità del processore Intel Core i7-8500Y una RAM LPDDR3 fino a 16GB ed una capacità di storage SSD fino a 512 GB. L’autonomia promessa è pari a 10 ore, standard sufficiente per una intensa giornata di lavoro. La webcam integrata è di tipo push-to-open, mentre la tastiera retroilluminata garantisce le massime performance per una scrittura veloce. A livello di connettività il dispositivo offre due porte USB Type-C in grado di supportare Thunderbolt 3.

Acer Swift 7 con touch screen è disponibile nelle versioni da 8 e 16GB di RAM, nonché con 256 o 512 GB di storage, con prezzo a partire da 1799 euro. Il dispositivo sarà disponibile in Europa a partire dal mese di aprile, con timing perfettamente allineato a quello del Chromebook 315 annunciato da Acer in concomitanza con il nuovo Swift.