Acer TravelMate X514-51, notebook per il business

Nato per il business, Acer TravelMate X514-51 è il nuovo portatile del gruppo taiwanese che strizza l’occhio ai professionisti che desiderano essere produttivi in mobilità. Un notebook con sistema operativo Windows 10 Pro progettato per resistere alle sollecitazioni quotidiane, grazie a una scocca realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio.

Acer TravelMate X514-51

Sotto al telaio batte un cuore Intel con processori Core i7 fino all’ottava generazione affiancati da un quantitativo massimo di RAM DDR4 che arriva a 16 GB e SSD per lo storage con supporto a due moduli da 512 GB. Il display da 14 pollici ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) e pannello IPS, circondato da cornici ridotte a 9,2 mm. Può inoltre contare sulla tecnologia BlueLightShield per controllare l’emissione della luce blu nelle ore notturne e non affaticare così la vista.

All’elenco delle caratteristiche si aggiungono la tastiera retroilluminata, il touchpad ricoperto da un vetro Corning Gorilla Glass con supporto a pinch-to-zoom e alle gesture da eseguire con due dita, la webcam HD 720 che insieme a due microfoni e altrettanti altoparlanti è valsa al notebook la certificazione Skype for Business, il supporto all’assistente virtuale Cortana di Microsoft e una batteria in grado di assicurare fino a dieci ore di autonomia dichiarata con una sola ricarica. Il comparto di moduli e connettività offre una porta USB Type-C, WiFi MU-MIMO 2×2802.11ac e Bluetooth 5.0.

Focus anche sulla sicurezza: il pulsante di accensione integra un lettore di impronte digitali per l’autenticazione biometrica mediante il sistema Windows Hello sviluppato da Microsoft. Presente inoltre il chip TPM 2.0 (Trusted Platform Module) per proteggere password e chiavi crittografiche affidandosi a una soluzione hardware. Vi si aggiungono la suite di strumenti software ProShield di Acer per la tutela dei dati e il lucchetto Kensington che funge da antifurto.

Il tutto racchiuso in uno chassis dallo spessore pari a 14,99 mm e dal peso che si attesta a 980 grammi, con un design studiato in modo da rendere semplice la sostituzione di una componente o un upgrade: è sufficiente rimuovere undici viti sul lato inferiore per accedere a SSD, batteria, scheda WiFi e dissipatore. Queste le parole di Marco Cappella, Country Manager Acer Italy.

Siamo fiduciosi che i nostri clienti professionali apprezzeranno i nostri notebook professionali più sottili e leggeri che mai. Eleganti e resistenti sono costruiti per sopportare i rigori dei viaggi frequenti grazie a uno chassis robusto e a potenti feature di protezione per mantenere i dati al sicuro ovunque ci si trovi.

Prezzo e disponibilità

Il prodotto è già disponibile anche in Italia, con prezzi a partire da 999,00 euro per la configurazione base. Nella spesa sono incluse la garanzia di due anni e l’adesione al programma Acer Reliability Promise che prevede un rimborso pari al 100% del valore di acquisto se il notebook presenta un guasto e viene riparato in garanzia entro i primi dodici mesi.