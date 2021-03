Samsung Galaxy XCover 5 per il lavoro in mobilità

Gli smartphone della serie Galaxy Note è senza dubbio quella più utile in ambito business, ma solo se vengono utilizzati in ufficio. Chi invece lavora in condizioni ambientali estreme dovrebbe acquistare il nuovo Samsung Galaxy XCover 5 che arriverà sul mercato nel corso del mese di marzo.

Samsung Galaxy XCover 5: indistruttibile

L’estetica non è certamente il punto di forza del Galaxy XCover 5, in quanto Samsung ha utilizzato un design piuttosto “vintage” con cornici molto evidenti (quindi niente notch o fori per la fotocamera frontale). La caratteristica migliore è invece la resistenza agli urti, alle cadute da un’altezza massima di 1,5 metri, all’acqua e alla polvere (certificazioni IP68 e MIL-STD-810H). Il telaio è infatti protetto da un guscio in gomma.

Lo schermo da 5,3 pollici con risoluzione HD+ rileva il tocco delle dita anche se l’utente indossa i guanti, un classico dispositivo di protezione individuale usato in vari settori lavorativi. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Exynos 850, 4 GB di RAM e 64 GB di storage.

Per le due fotocamere posteriore e frontale sono stati scelti sensori da 16 e megapixel. Sono inoltre presenti i chip NFC e LTE con supporto dual SIM. Molto utile il pulsante laterale (XCover Key) che permette di attivare una funzionalità “walkie talkie” compatibile con Microsoft Teams. È possibile anche configurare il pulsante per avviare specifiche app, effettuare una chiamata di emergenza o attivare il flash LED.

La batteria da 3.000 mAh è rimovibile e supporta la ricarica rapida tramite USB e POGO pin. Il sistema operativo è Android 11. Il prezzo non è stato comunicato.