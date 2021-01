CES 2021: AMD Radeon RDNA 2 anche nei notebook

Insieme all’annuncio dei processori Ryzen 5000 Mobile, la Presidente e CEO di AMD ha fornito nuove informazioni sulle GPU Radeon basate sull’architettura RDNA 2. In particolare, Lisa Su ha comunicato quando saranno disponibili le prime schede video per notebook e quelle di fascia media per desktop.

L’architettura RDNA 2 a 7 nanometri è stata introdotta ad ottobre 2020 con la presentazione delle schede video Radeon RX 6000. Versioni personalizzate delle GPU sono state utilizzate anche nelle nuove console di Microsoft (Xbox Series XS) e Sony (PlayStation 5).

AMD is on track to launch the first notebooks with #RDNA2 in the first half of 2021, and you'll see mainstream RDNA 2 desktop graphics card designs in the first half of the year as well. #CES2021 pic.twitter.com/EW2fBpSFDq

