NVIDIA GeForce RTX 30: caratteristiche e prezzi

Progettate per rispondere in primis alle esigenze dei giocatori, ma anche dei creatori di contenuti (e a chi si cimenta con il mining), le nuove schede video della gamma NVIDIA GeForce RTX 30 saranno ufficialmente disponibili sul mercato a partire dal 17 settembre. Basate sull’architettura RTX di seconda generazione, montano nuovi core RT Core, core Tensor e multiprocessori di streaming per la grafica con supporto a un ray-tracing realistico nonché a funzionalità IA.

NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070

Tra i punti di forza la tecnologia Deep Learning Super Sampling per il rendering che fa leva su una rete neurale per incrementare il framerate e generare immagini perfette. Di seguito un video utile per capire di cosa si tratta.

A livello di design sono presenti due ventole posizionate in modo da garantire una dissipazione ottimale del calore in fase di utilizzo. Ai creatori di contenuti è indirizzata la piattaforma NVIDIA Studio con driver dedicati e strumenti realizzati ad hoc per il rendering di scene 3D complesse, l’editing di video con risoluzione fino a 8K e lo streaming in diretta senza compromessi in termini di qualità.

Queste le più importanti specifiche tecniche dei tre modelli annunciati per la serie GeForce RTX 30.

GeForce RTX 3070 : 5.888 CUDA core, Boost clock a 1,73 GHz, 8 GB di memoria GDDR6;

: 5.888 CUDA core, Boost clock a 1,73 GHz, 8 GB di memoria GDDR6; GeForce RTX 3080 : 8.704 CUDA core, Boost clock a 1,71 GHz, 10 GB di memoria GDDR6X;

: 8.704 CUDA core, Boost clock a 1,71 GHz, 10 GB di memoria GDDR6X; GeForce RTX 3090: 10.496 CUDA core, Boost clock a 1,70 GHz, 24 GB di memoria GDDR6X.

Di seguito un grafico che mette a confronto le prestazioni della nuova RTX 3080 con quelle della RTX 2080 SUPER registrate con alcuni applicativi ed engine, utile per capire come il salto generazionale sia accompagnato da un notevole boost.

Infine i prezzi delle Founders Edition già disponibili per il pre-ordine, tra parentesi la disponibilità sul mercato italiano: GeForce RTX 3070 a 519 euro (ottobre), GeForce RTX 3080 (17 settembre) a 719 euro e GeForce RTX 3090 a 1.549 euro (24 settembre).