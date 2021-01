È stato l’ultimo grande evento del settore hi-tech ad andare in scena nella sua forma tradizionale e fisica prima che la pandemia si abbattesse violentemente su tutto il mondo, sarà il primo di quest’anno ad essere organizzato in un formato esclusivamente digitale: manca una settimana a CES 2021, in programma dall’11 al 14 gennaio, con qualche giorno di ritardo rispetto alla norma.

CES 2021: 11-14 gennaio, 100% digitale

Anziché riunire come sempre stampa e addetti ai lavori a Las Vegas la kermesse potrà essere seguita questa volta da remoto, secondo le modalità che abbiamo imparato a conosce dal febbraio scorso in poi: niente più strette di mano e biglietti da visita scambiati solo nelle loro incarnazioni virtuali. Tutto viaggerà attraverso l’infrastruttura cloud di Microsoft Azure grazie alla partnership annunciata nei mesi scorsi tra il comitato organizzatore e il gruppo di Redmond.

Ad anticipare l’inizio del CES 2021 qualche comunicato già circolato in merito a tecnologie legate ai display: saranno ancora una volta quelli pieghevoli e arrotolabili al centro dell’attenzione, sistemi chiamati questa volta a mantenere le promesse già più volte in passato formulate e disattese. Si parlerà anche delle applicazioni del 5G (quelle già disponibili e quelle in arrivo) e del settore automotive.

Non sono invece attese grandi novità per quanto concerne gli smartphone, ma a tal proposito bisogna sottolineare che il Consumer Electronics Show non è mai stato il palcoscenico preferito dai produttori per questo tipo di annunci, considerando la vicinanza con il Mobile World Congress di Barcellona quest’anno spostato a fine giugno. Ad ogni modo il primo flagship del 2021 è dietro l’angolo: Samsung ha fissato per il 14 gennaio l’appuntamento Galaxy Unpacked 2021 in cui verrà presentata la gamma Galaxy S21.