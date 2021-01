CES 2021: LG mostra la sua visione del futuro

In occasione della prima edizione “all-digital” del CES di Las Vegas, LG ha svelato sua visione del futuro, mostrando numerosi prodotti realizzati per rendere più confortevole la vita quotidiana. Tutte le novità possono essere viste sul canale YouTube e sul sito dedicato, dove gli utenti troveranno anche un’esposizione virtuale.

LG al CES 2021, tutte le novità

Durante la conferenza stampa virtuale, il produttore coreano ha mostrato lo smartphone LG Rollable con schermo arrotolabile e ridimensionabile. Si tratta di un altro esperimento incluso nell’Explorer Project, come il famoso LG Wing. Non è noto se arriverà sul mercato.

LG ha successivamente presentato Reah Keem (visibile nell’immagine in evidenza), una compositrice e DJ virtuale che ha introdotto il nuovo robot CLOi utilizzato per pulire aree molto frequentate (camere di hotel, ristoranti e altri luoghi) con la luce ultravioletta C.

La sezione Virtual Experience del sito permette di esplorare quattro distinte aree (TV/AV, Home Appliances, Mobile, Monitor/PC). L’area TV/AV è quella con il maggior numero di novità presentate, tra cui una TV con schermo OLED trasparente e la nuova serie G1 con schermo OLED evo che offre una maggiore luminosità.

LG ha inoltre annunciato l’investimento in Alphonso, il supporto per Google Stadia e il sistema operativo WebOS 6.0.

Nel seguente video si può vedere uno dei prodotti più innovati di LG, ovvero la TV con schermo OLED arrotolabile.