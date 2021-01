CES 2021: Lenovo annuncia nuovi ThinkBook

Lenovo continua a catalizzare l’attenzione degli utenti con l’annuncio di nuovi notebook al CES 2021 di Las Vegas. Il produttore cinese ha presentato quattro nuovi modelli indirizzati alle PMI. Il più interessante è ThinkBook Plus Gen 2 con un secondo schermo E Ink. Le altre new entry sono ThinkBook 16p Gen 2, ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 13x i.

Lenovo ThinkBook per la mobilità aziendale

Un notebook con un Kindle sulla cover. Questa potrebbe essere la definizione adatta per il ThinkBook Plus Gen 2, versione aggiornata del modello annunciato un anno fa e disponibile in Italia da fine luglio 2020.

Lenovo ha aumentato la diagonale del pannello E Ink da 10,8 a 12 pollici. La risoluzione è invece passata da 1920×1080 a 2560×1600 pixel, come quella dello schermo principale da 13,3 pollici. All’interno del telaio in alluminio anodizzato e magnesio ci sono i nuovi processore Intel Core di undicesima generazione, 16 GB di RAM e SSD PCIe M.2 fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti due porte Thunderbolt 4, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata e alloggiamento per la stilo (che può essere usata per scrivere su entrambi gli schermi). Il notebook sarà disponibile entro il primo trimestre ad un prezzo base di 1.549 dollari.

I ThinkBook 14p Gen 2 e ThinkBook 16p Gen 2 sono praticamente identici. Sono due le differenze principali: dimensione dello schermo (14 pollici IPS 2.2K o OLED 2.8K e 16 pollici IPS 2.5K, rispettivamente) e scheda video NVIDIA GeForce RTX opzionale per il modello più grande.

Entrambi integrano i nuovi processori AMD Ryzen 5000 Mobile, fino a 32 GB di RAM e SSD PCIe fino a 1 TB. Saranno disponibili entro il primo trimestre. I prezzi della configurazione base sono 849 dollari (ThinkBook 14p) e 1.299 dollari (ThinkBook 14p).

Infine, il ThinkBook 13x i è un notebook con schermo da 13,3 pollici (2560×1600 pixel), processori Intel Core di undicesima generazione, 8/16 GB di RAM e SSD PCIe fino a 1 TB. Sarà disponibile entro il primo trimestre ad un prezzo base di 1.199 dollari.